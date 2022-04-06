عاجل الآن.. صنعاء تعلن رسميا عن موقفها من مشاورات الرياض وتؤكد أن لا مشكلة بالحوار مع القوى السياسية اليمنية

نفت صنعاء، ما تتداوله وسائل اعلام مرتزقة العدوان بشأن رفضها الحوار مع القوى السياسية اليمنية.

ونفى عضو وفد صنعاء المفاوض، عبدالملك العجري، ما تداولته وسائل إعلامية تابعة لتحالف العدوان، بشأن موقف صنعاء من الحوار مع القوى السياسية اليمنية.

وقال العجري في تغريدة على حسابه في “تويتر”، :”ليس صحيحا أننا نرفض الحوار مع القوى اليمنية في معسكر “العدوان” وإنما هناك مستويين للمشاورات.”

وأشار إلى أن المستوى الأول من المشاورات يتعلق بوقف الحرب ورفع الحصار المعني به بدرجة رئيسة السعودية باعتبارها من يقود الحرب والحصار، والمستوى الثاني السياسي وهو شأن يخص القوى اليمنية بعيدا عن الاستقواء بالخارج لفرض مسار ات معينة.