علق رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، عن مشاورات المرتزقة في الرياض، وأكد أن حاضر ومستقبل اليمن يتقرر داخل اليمن، وأي نشاط خارج حدوده عبارة عن مسرحيات هزلية وألعاب ترفيهية تمارسها دول العدوان.

وأضاف عبد السلام، أن طريق السلام يتحقق بوقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية من البلاد، ودون ذلك محاولة يائسة لإعادة ترتيب صفوف المرتزقة للدفع بهم نحو مزيد من التصعيد، وتابع: شعبنا اليمني ليس معنيا بإجراءات غير شرعية صادرة خارج حدود وطنه عن جهة غير شرعية.

وقال عبد السلام: هذه الإجراءات التي عملها تحالف العدوان لا علاقة لها باليمن ولا بمصالحة ولا تمت للسلام بأي صلة، وإنما تدفع نحو التصعيد من خلال إعادة تجميع ميليشيا متناثرة متصارعة في إطار واحد يخدم مصالح الخارج ودول العدوان.

وأكد أن طريق السلام معروف لو كانوا جادين وهو وقف العدوان وفك الحصار وإخراج القوات الأجنبية ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن الحوار السياسي في أجواء مناسبة وليس القفز على كل هذه القضايا بإعادة تدوير المرتزقة.

وأشار محمد عبد السلام الى أن إجراءات مشاورات الرياض، لا شرعية لها وهي صادرة من جهة غير شرعية ولا تملك أي صلاحية لا دستورية ولا قانونية ولا حتى شعبية وصدرت خارج اليمن شكلا ومضمونا والشعب اليمني ليس معنيا بما يقرره الخارج في شؤونه الداخلية، واليمن ليس قاصرا حتى يهندس له الآخرون شكل دولته وحكومته ويقررون له حاضره ومستقبله.

ولفت الى أن مسؤولية شعبنا اليمني الغيور مواصلة معركة التحرر الوطني، وبإذن الله سيصل إلى مبتغاه وستسقط أمام صموده وتضحياته كل المؤامرات.

وأضاف عبد السلام، بفضل الله وصمود الشعب اليمني سقطت كل ذرائع العدوان والحصار، حتى الشرعية المزعومة تم إنهاؤها والانقلاب عليها من قبل من ادعاها واختلقها راية لعدوانه.

وأكد أنه لم يعد أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة أي مبرر للاستمرار في استخدامها ذريعة لقتل شعبنا وحصاره.

وكان تحالف العدوان، فجر اليوم الخميس، أقرّوا التخلي عن الفار المرتزق عبدربه منصور هادي والجنرال المنافق علي محسن الأحمر، صاحب منصب نائب الرئيس بقرار عزلهم رسمياً وتشكيل مجلس قيادة رئاسي مكون من سبعة أفراد، أحدهم رئيس المجلس.

وأشار البيان الخليجي الذي تلاه المرتزق “معمر الإرياني” بلسان الفار عبدربه منصور هادي، إلى أن صلاحيات المجلس ستكون بكافة صلاحيات نائب الرئيس، موضحاً أن المجلس سيكون برئاسة المرتزق “رشاد العليمي”، وبعضوية سبعة أعضاء من المرتزقة هم: “سلطان علي العرادة، طارق محمد صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي باوزير، عثمان حسين مجلي، عيدروس قاسم الزبيدي، فرج سالمين البحسني”.