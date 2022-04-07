أفاد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، اليوم الخميس، عن نجاح صفقة بتحرير أسرى من الجيش واللجان الشعبية.

وقال المرتضي في تغريدة له بتويتر: بعون الله وتوفيقه تم اليوم الخميس 6/رمضان/1443 الموافق 7/ابريل/2022 تحرير ((26)) اسير من اسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل محلية في جبهة مأرب.

وختم تغريدته بقوله: ونسأل الله الفرج لبقية الأسرى.

بعون الله وتوفيقه تم اليوم الخميس 6/رمضان/1443 الموافق 7/ابريل/2022 تحرير ((26)) اسير من اسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل محلية في جبهة مأرب.

ونسأل الله الفرج لبقية الأسرى.. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) April 7, 2022

وكان أعلن المرتضى، سابقاً، أنه بتاريخ 21/مارس/2022 وبرعاية الأمم المتحدة تم التوافق على اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الأسرى عبر الامم المتحدة. وأضاف ان الصفقة تشمل1400 من أسرى الجيش واللجان الشعبية مقابل 823 من الطرف الآخر بينهم 16 أسيرا سعوديا و3 سودانيين بالإضافة لناصر منصور هادي ومحمود الصبيحي.

إلا أن المرتزقة عرقلوا الصفقة، حيث أوضح عبدالقادر المرتضى، أن الأمم المتحدة ابلغتهم بتأجيل موعد تسليم كشوفات الاسرى المتوقع تبادلهم، مشيرا في تغريدة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن سبب التأجيل يعود لعدم جاهزية الطرف الأخر.