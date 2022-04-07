دعت وزارة الكهرباء والطاقة ملاك المولدات الخاصة إلى الالتزام بالتسعيرة الجديدة التي أقرتها الوزارة وحددتها بمبلغ 420 ريال للكيلو الواحد.

وحث نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني المداني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ملاك المولدات الخاصة إلى الالتزام بالتسعيرة الجديدة المقرة من الوزارة، سيما وشركة النفط عملت على توفير كمية من الوقود لمحطات التوليد الخاص.

وطالب ملاك المولدات الخاصة بتدوين تعرفة التسعيرة الجديدة في الفواتير المقبلة.. لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للتسعيرة الجديدة، وفرض الغرامات المالية.

كما دعا نائب وزير الكهرباء المواطنين إلى الإبلاغ عن المحطات غير الملتزمة بالتسعيرة الجديدة عبر الاتصال بالرقم المجاني التابع للوزارة (800014) أو على الرقم (777105515).