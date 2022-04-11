التقى وزير الخارجية، المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم اللإثنين، بالسيد هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جرى خلال اللقاء مناقشة أخر المستجدات على الساحة الوطنية ومنها مايتعلق بالهدنة المؤقتة وجهود وقف العدوان على اليمن.

وأكد وزير الخارجية شرف، أن نوايا السلام لا بد أن تترجم من قبل الطرف الأخر إلى خطوات عملية وملموسة يشعر بها الشعب اليمني كتسوية سياسية سلمية شاملة وإعادة صرف مرتبات كافة موظفي الدولة دون استثناء أو تمييز.

من جانبه، أكد هانس غروندبرغ، بأن هناك فرصة لتثبيت الهدنة المؤقتة وتحويلها الى تسوية سياسية سلمية شاملة وأن الشعب اليمني يستحق كل الدعم بعد المعاناة التي عانى منها.

وأشار وزير الخارجية شرف على ضرورة تفهم العالم لمظلومية الشعب اليمني، والتي واجهها اليمنيون بالصمود في مواجهة العدوان العسكري والحصار الشامل بكل عزة وكرامة. وأضاف الوزير شرف، بأن القيادة في صنعاء أكدت مراراً أن يدها ممدودة وما تزال ممدودة نحو السلام العادل والمشرف للشعب اليمني،

وأوضح شرف بأن الجدية في إظهار نوايا السلام من قبل الطرف الأخر وفي مقدمتهم دولتي العدوان السعودي الاماراتي، ولا بد أن تترجم إلى خطوات عملية وملموسة يشعر بها أفراد الشعب اليمني الذي يعاني من أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر أوجدها تحالف العدوان.

وتابع: وفي مقدمة هذه الخطوات عدم عرقلة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى ميناء الحديدة، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي دون أي عراقيل لوجستية او بيروقراطية أمام حركة الرحلات التجارية والمدنية وتنقل المواطنين اليمنيين. بالاضافة الى الاهتمام ومعالجة موضوع إعادة صرف مرتبات كافة موظفي الدولة دون استثناء أو تمييز والتي ستساهم كثيرا في رفع المعاناة عن كادر الدولة الذي حرم من حقه في الراتب سنوات عديدة.

وأكد وزير الخارجية، بأن تنفيذ تلك الخطوات الإنسانية ترسل رسالة إيجابية للشعب اليمني بأن هناك خطوات واقعية تتبناها الامم المتحدة ويتخذها الطرف الأخر للتأكيد على توجهه نحو السلام وبما يُهيئ المناخ للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مستدامة برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وشدد وزير الخارجية على أهمية التزام الطرف الأخر ببنود الهدنة المؤقتة التي دخلت حيز التنفيذ برعاية الأمم المتحدة، والتأكيد على ضرورة وقف الخروقات.

من جانبه أوضح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد/ هانس غروندبرغ، بأن هناك فرصة لتثبيت الهدنة المؤقتة وتحويلها إلى وقف إطلاق نار شامل وصولاً إلى تسوية سياسية سلمية شاملة مؤكداً على أن الشعب اليمني يستحق كل الدعم بعد المعاناة التي عانى منها.

خارجية عمان

وكان أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الاثنين، أن زيارة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ للعاصمة اليمنية صنعاء جاءت بعد لقاءات مع رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام في مسقط بغرض تثبيت الهدنة.

وقالت الخارجية العمانية عبر صفحتها على “تويتر”: بناءً على اللقاءات والمناقشات التي أجراها سعادة هانس غروندبرغ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن مع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية وعدد من المسؤولين في سلطنة عمان والأستاذ محمد عبدالسلام رئيس وفد صنعاء التفاوضي حول إجراءات تثبيت الهدنة ومتطلبات التسوية الشاملة في اليمن، فقد غادر المبعوث الأممي مسقط متجهاً إلى العاصمة اليمنية صنعاء في أول زيارة له منذ تعيينه في منصبه في شهر أغسطس الماضي.



لقاءات غروندبرغ

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط والمسؤولين لمناقشة تثبيت الهدنة الإنسانية وفتح مطار صنعاء وإزالة العوائق أمام حركة السفن.

والتقى رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، مساء أمس الأحد، في العاصمة العمانية مسقط المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ وفريقه.

وتم مناقشة سير الهدنة الانسانية وضرورة الإسراع في تسيير الرحلات من مطار صنعاء وسلاسة دخول السفن دون تعقيدات وعراقيل ووضع حد للخروقات التي يقوم بها الطرف الآخر إضافة إلى الشروع في مناقشة الملف الإنساني.