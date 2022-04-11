ارتكبت قوى تحالف العدوان ومرتزقتها 89 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في تحليق للطيران الحربي الأباتشي في أجواء ما وراء الحدود و33 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح في أجواء محافظات مأرب وتعز والجوف وحجة وصعدة والبيضاء والضالع ولحج والحديدة.

وأشار المصدر إلى أن طيران الاستطلاع، شن غارة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الكدحة بمحافظة تعز. وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا ثلاثة تحصينات قتالية، في البلق القبلي من جهدة السد بمحافظة مأرب وجوار قسم شرطة قعطبة بمحافظة الضالع وتبة السفينة بمنطقة البرح محافظة تعز.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل ست عمليات قصف صاروخي ومدفعي لمرتزقة العدوان، حيث استهدف مرتزقة العدوان بثلاثة صواريخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في صرواح بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي وقذائف دبابة، مواقع الجيش واللجان الشعبية في البقع بمحافظة صعدة والجدافر ورغوان بمحافظة الجوف.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 34 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وتعز الجوف وتعز ولحج والبيضاء والضالع والحديدة.