الرئيسية أخبار وتقارير صنعاء تعلن رسمياً عن قرار رئاسي جديد أخبار وتقارير صنعاء تعلن رسمياً عن قرار رئاسي جديد 12 أبريل، 2022 2145 صدر يوم أمس الإثنين، في العاصمة صنعاء، قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم ” 36″ لسنة 2022م. واقتضى القرار بتعيين راجح محسن أحمد الجرادي عضوا في مجلس الشورى. مقالات ذات صلةعرض المزيد لهذا الكاتب عاجل.. صنعاء تصدر قرار جمهوري جديد الرئيس المشاط: يوجه بمساعدات وصرف نصف راتب ويؤكد: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذا الحصار والرد آت لا محالة الرئيس المشاط يوجه رسالة قوية للأمم المتحدة واليمن من أوائل الدول المنضمة لمجلس الأمن ويحذر من الإستخفاف بالشعب اليمني إضافة تعليق إلغاء الرد من فضلك ادخل تعليقك من فضلك ادخل اسمك هنا لقد أدخلت عنوان بريد إلكتروني غير صحيح! الرجاء إدخال عنوان بريدك الإلكتروني هنا احفظ اسمي والبريد الإلكتروني وموقع الويب في هذا المتصفح للمرة الأولى التي أعلق فيها.