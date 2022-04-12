صدر يوم أمس الإثنين، في العاصمة صنعاء، قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم ” 36″ لسنة 2022م.

واقتضى القرار بتعيين راجح محسن أحمد الجرادي عضوا في مجلس الشورى.