وقعت وكالة الانباء العالمية رويترز الناطقة باللغة الانجليزية في خطأ مهني فظيع وذلك بان نسبت لعضو السياسي الاعلى محمد علي الحوثي خبرا مزورا دون أن تتحرى من ملكية الحساب المزيف في تويتر الذي نقلت عنه.

وعبر محمد علي الحوثي عن اسفه أن تسقط وكالة الأنباء الدولية ‎رويترز في هذا الخطأ المهني الكبير فتنسب لنا خبرا مزورا دون أن تتحرى من ملكية الحساب المزيف في تويتر الذي نقلت عنه الخبر.

وقال الحوثي في تغريدة له بتويتر: يجب على رويترز وغيرها من وسائل الاعلام الدولية أن تتحرى نقل المعلومات الصحيحة من مصادرها وألا تستند إلى حسابات مزورة على تويتر

يجب على رويترز وغيرها من وسائل الاعلام الدولية أن تتحرى نقل المعلومات الصحيحة من مصادرها وألا تستند إلى حسابات مزورة على تويتر

وعليه ندعوكم لحملة مفتوحة تحت الهاشتاق#سقوط_رويترزhttps://t.co/zgJWXFYp9Z — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 12, 2022

ونسبت الوكالة للحوثي قيامه بالتغريد يوم الثلاثاء إن سلطنة عمان منحت البنك المركزي اليمني 5 مليارات.. وهو مالم يحصل بل ان الوكالة سقطت في فخ حساب مزور ينتحل صفة محمد علي الحوثي وبالتالي سقوطها في وحل خطا مهني كبير.

وشدد محمد الحوثي على ‏رويترز وغيرها من وسائل الاعلام الدولية ضرورة أن تتحرى نقل المعلومات الصحيحة من مصادرها وألا تستند إلى حسابات مزورة على تويتر.

كما دعا رواد وسائل التواصل الاجتماعي لحملة مفتوحة تحت الهاشتاق ‎#سقوط_رويترز