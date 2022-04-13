يستمر الريال اليمني انهيار متسارع، صباح اليوم الخميس، في المناطق القابعة تحت حكومة شرعية الفنادق، بخلاف مناطق حكومة صنعاء الذي يظل مستقرا بالنسبة لتلك المناطق.

شهدت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء، تراجعًا جديدًا ومفاجئًا لجميع المهتمين والمتعاملين بالدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء عدن وبقية المحافظات اليمنية.

وهذه أخر أسعار الصرف:

أسعار الصرف في مناطق صنعاء

الدولار الأمريكي

شراء = 555 ريال

بيع = 565 ريال

الريال السعودي

شراء = 147 ريال

بيع = 149 ريال

أسعار الصرف في مناطق عدن

الدولار الأمريكي

شراء = 875 ريال

بيع = 912 ريال

الريال السعودي

شراء = 230 ريال

بيع = 240 ريال

بينما أسعار الذهب في عدن وصنعاء, صباح اليوم الخميس

أسعار الذهب في صنعاء

جنية ذهب:

شراء: 247,000

بيع: 253,000

جرام ذهب عيار 24

شراء: 35,000

بيع: 37,000

جرام ذهب عيار 21

شراء: 30,500

بيع: 33,000

جرام ذهب عيار 18

شراء: 26,000

بيع: 28,000

أسعار الذهب في عدن

جنية ذهب:

شراء: 393,000

بيع:400,000

جرام ذهب عيار 24

شراء: 56,000

بيع: 59,000

جرام ذهب عيار 21

شراء: 49,000

بيع: 52,000

جرام ذهب عيار 18

شراء: 32,000

بيع: 45,000