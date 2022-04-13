يستمر الريال اليمني انهيار متسارع، صباح اليوم الخميس، في المناطق القابعة تحت حكومة شرعية الفنادق، بخلاف مناطق حكومة صنعاء الذي يظل مستقرا بالنسبة لتلك المناطق.
شهدت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء، تراجعًا جديدًا ومفاجئًا لجميع المهتمين والمتعاملين بالدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء عدن وبقية المحافظات اليمنية.
وهذه أخر أسعار الصرف:
أسعار الصرف في مناطق صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء = 555 ريال
بيع = 565 ريال
الريال السعودي
شراء = 147 ريال
بيع = 149 ريال
أسعار الصرف في مناطق عدن
الدولار الأمريكي
شراء = 875 ريال
بيع = 912 ريال
الريال السعودي
شراء = 230 ريال
بيع = 240 ريال
بينما أسعار الذهب في عدن وصنعاء, صباح اليوم الخميس
أسعار الذهب في صنعاء
جنية ذهب:
شراء: 247,000
بيع: 253,000
جرام ذهب عيار 24
شراء: 35,000
بيع: 37,000
جرام ذهب عيار 21
شراء: 30,500
بيع: 33,000
جرام ذهب عيار 18
شراء: 26,000
بيع: 28,000
أسعار الذهب في عدن
جنية ذهب:
شراء: 393,000
بيع:400,000
جرام ذهب عيار 24
شراء: 56,000
بيع: 59,000
جرام ذهب عيار 21
شراء: 49,000
بيع: 52,000
جرام ذهب عيار 18
شراء: 32,000
بيع: 45,000