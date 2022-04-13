شركة النفط اليمنية بصنعاء تصدر بيان هام

شركة النفط اليمنية بصنعاء تصدر بيان هام

شركة النفط اليمنية بصنعاء تصدر بيان هام

جدد شركة النفط اليمنية، الأربعاء، تأكيدها على إستمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في إحتجاز عدد (2) سفن نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (58,462) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا “8” أيام من القرصنة البحرية.

وأكدت الشركة أنه على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.

وأوضحت أن ذلك يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها.

ولفتت الى أنه بالإضافة الى ذلك، فضلا عن تجاهلها الدائم للهدنة المعلنة وكذا لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.

كشف تفصيلي بالكميات والسفن المحتجزة