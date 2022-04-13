بدأ فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بذمار، اليوم الأربعاء، أعمال المرحلة الأولى من سفلتة الدائري الشمالي الشرقي بمدينة ذمار بكلفة 432 مليون ريال بتمويل من المجلس المحلي بالمحافظة.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس محمد المداني، أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل سفلتة المقطع من جولة الجمارك إلى المحافظة بطول 3.5 كم وعرض سبعة أمتار.

وبين أن التكلفة الإجمالية لمشروع الطريق البالغ طوله 6.5 كيلو متر بعرض 40 مترا تتراوح بين 7 – 8 مليار ريال. وأكد أهمية مشروع الطريق في ربط المدخل الشمالي لمدينة ذمار بالمدخل الشرقي وتسهيل حركة السير والحد من الاختناقات المرورية.

وأشار المداني إلى تنفيذ عدد من أعمال ترميم الشوارع الرئيسة والفرعية بمدينة ذمار ورصف الشارع الرئيسي بمدينة معبر بدعم محلي، كما تقوم المؤسسة حاليا بتنفيذ مشروع الميزان المحوري في جهران بتمويل من صندوق صيانة الطرق.