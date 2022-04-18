علق رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، اليوم الاثنين، عن خرق التحالف للهدنة، مؤكدا أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي لايزال يمنع وصول الطائرات إلى مطار صنعاء ويعرقل وصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، في ظل شنه غارات جوية وزحوف على الأرض.

وقال محمد عبد السلام في تغريدة على تويتر “منذ سريان الهدنة وتحالف العدوان يمنع وصول أي طائرة إلى صنعاء، ويعرقل دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة”.

وأوضح عبد السلام أن تحالف العدوان خرق الهدنة عسكريا بشن طيرانه التجسسي 9 غارات، وزحف مرتزقته في محافظة مأرب 3 مرات.

وأعلن المبعوث الأممي لليمن عن هدنة إنسانية برعاية أممية لمدة شهرين، تبدأ من 2 أبريل الجاري، تتوقف بموجبها العمليات العسكرية بين اليمن وقوى التحالف ويفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات وكذلك فتح ميناء الحديدة الذي يحاصره التحالف أمام المشتقات النفطية لعدد من السفن خلال شهري الهدنة.

وعلى الرغم من مضي أكثر من أسبوعين على الهدنة ومع التزام اليمن من جانبها بالهدنة إلا أن تحالف العدوان وأدواته يماطلون في فتح مطار صنعاء ويستمرون في احتجاز ثلاث سفن مشتقات نفطية ويمنعوها من دخول ميناء الحديدة، في ظل استمرار الخروقات العسكرية في جبهات مأرب والحديدة.