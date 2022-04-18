ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 65 خرقاً لـ الهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري، أن خروقات العدوان للهدنة تمثلت في 42 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات تعز، الجوف، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وما وراء الحدود.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في حرض بحجة والملاحيظ بصعدة. وأكد تسجيل 17 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات تعز، حجة والضالع.

وعلى الرغم من مضي أكثر من أسبوعين على الهـدنة ومع التزام اليمن من جانبها بالهدنة إلا أن تحالف العدوان وأدواته يماطلون في فتح مطار صنعاء ويستمرون في احتجاز ثلاث سفن مشتقات نفطية ويمنعوها من دخول ميناء الحديدة، في ظل استمرار الخروقات العسكرية في جبهات مأرب والحديدة.