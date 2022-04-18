احبطت روسيا هجوم سيبراني، اليوم الإثنين، على مصرف “سبيربنك” الروسي من قبل مطور تطبيقات أوكراني.

وقال مجلس الأمن البيلاروسي في ضل التحركات الغربية، أنه في حالة العدوان على مينسك من دول غربية مجاورة فإن “الدمار” سيحدث على أراضيهم، حيث رفعت عدد من الدول الغربية عدد المعدات العسكرية والعسكريين، وكثفت طيرانها العسكري بالقرب من الحدود البيلاروسية.

العقوبات على روسيا

على ذات السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية لقد أصبح من الصعب أكثر فأكثر على الاتحاد الأوروبي وضع قيود جديدة على الاتحاد الروسي، حيث بدأت حزم العقوبات في النفاد، وبالتالي، فإن الظروف التي سيكون من الضروري العمل بموجبها أصبحت واضحة

وأكد البنك المركزي الروسي أن العقوبات أثرت بالفعل على القطاع المالي وستؤثر الآن على القطاع الحقيقي،و لن ترتبط المشاكل الرئيسية في الاقتصاد بقدر كبير بالعقوبات المطبقة على المؤسسات المالية، ولكن بالقيود المفروضة على الواردات، ولوجستيات التجارة الخارجية، وربما على الصادرات.

وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 من 4.1٪ إلى 3.2٪. بسبب الحرب، وارتفاع أسعار موارد الطاقة والأسمدة والمواد الغذائية.

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هذا ودعت الأمم المتحدة “روسيا وأوكرانيا” لمناقشة القضايا الإنسانية الافتراضية أو وجهاً لوجه، على وجه الخصوص، قضايا وقف إطلاق النار وخلق ممرات إنسانية، حيث وافقت أوكرانيا على المقترح، فيما تنتظر الرد من الاتحاد الروسي.

وقالت المرشحة الرئاسية الفرنسية إن تقارب روسيا مع أوروبا يعتبر شرطا مهما لضمان الأمن، حيث وصفت التحالف المحتمل بين روسيا والصين بأنه خطر، ويجب على المرء أن يحاول منعه.

وقال وزير المالية الياباني، في اجتماع لجنة برلمانية إنه لا يستبعد مشاركة روسيا في الاجتماع الوزاري القادم لمجموعة العشرين (G20)، عبر الإنترنت.