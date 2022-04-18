شهدت سواحل اليمن على البحر الأحمر، اليوم الاثنين، مواجهات وصفت بالأعنف بين قوات صنعاء والتحالف بقيادة الولايات المتحدة، وتعد الأولى من نوعها ما ينذر بمعركة بحرية مرتقبة في ضوء التحشيدات هناك.

وأفادت مصادر عسكرية بان اشتباكات اندلعت في وقت سابق اليوم بين دوريات عسكرية تابعة لقوات صنعاء وأخرى موالية للتحالف بالقرب من سواحل الحديدة على البحر الأحمر.

ولم تعرف بعد حجم الخسائر، لكن المصادر اكدت انسحاب زوارق التحالف بعد اشتعال النيران في بعضها وسقوط عددا من كانوا على متنها.

وتأتي المواجهات مع بدء الولايات المتحدة تسير دوريات في هذه المنطقة الاستراتيجية القريبة من اهم مضيق عالمي في باب المندب.

وأعلنت البحرية الامريكية في وقت سابق الاحد، نشر دوريات بحرية من التحالف الذي يضم اكثر من 35 دولة بقيادة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين.

والدوريات تنتشر في المياه الإقليمية لليمن انطلاقا من البحر الأحمر وخليج عدن وصولا إلى بحر العرب.

ويتزامن الانتشار الأمريكي مع إعادة السعودية القوى اليمنية الموالية لها إلى عدن وهو ما ينذر بتصعيد جديد قد يتطور إلى معركة بحرية سبق لصنعاء وأن لوحت بها على لسان اكثر من مسؤول.