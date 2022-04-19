كشف عضو المجلس السياسي الاعلى، محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، عن سلاح جديد للتصنيع الحربي اليمني كان قد دخل الخدمة حديثا.
ونشر الحوثي على صفحته بتويتر فيديو لسلاح جديد للتصنيع الحربي اليمني عبارة عن مدرعة عسكرية يمنية الصنع 100%، وقال في جملة مقتضبة له على الفيديو المنشور “شاهد المدرعات اليمنية”.
ويظهر الفيديو الحوثي اثناء وصوله على متن المدرعة العسكرية الامنية الى ميدان السبعين بصنعاء ويعتقد ان الفيديو اثناء قيامه مع اعضاء المجلس السياسي ومسئولي الحكومة بتدشين فعاليات الذكرى الرابعة لاستشهاد الرئيس صالح الصماد.
شاهد
المدرعات اليمنية pic.twitter.com/Uk46F0LQj2
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 18, 2022
والمدرعة هي نوع (باس1) كانت وزارة الداخلية قد اسدلت الستار عنها نهاية 2021 والتي صُنِّعت بمواصفات عالية وبخبرات وأيادٍ يمنية بالكامل، حيث صممت للخدمة في العمليات الأمنية المختلفة.
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just watch