حذر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية لصنعاء، جميع المواطنين من وجود صفحات مزورة في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، وتويتر) تحمل أسم “الإعلام الأمني”، وتنتحل صفة المركز.

وأكد الإعلام الأمني في بلاغ صحفي أن تلك الصفحات مزورة ويجب الحذر منها.

وأوضح المركز ” في ظل الحمى المستعرة لدى أبواق العدو وموجة انشاء الصفحات المزورة في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر)، تفاجئنا بوجود صفحة مزورة في الفيسبوك تحمل أسم (الإعلام الأمني)، وتقوم بنشر الأخبار الأمنية، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ.

وذلك بهدف كسب ثقة المواطنين المتابعين للشأن الأمني، لتبدأ في ما بعد بنشر وتمرير الشائعات والأكاذيب في محاولة فاشلة لتشويه الإنجازات الأمنية التي تحققت بفضل الله ورجال الشرطة المخلصين في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة”.

واضاف: لذلك، ومن منطلق الحرص على استقامة العمل وتفويت الفرصة على أعداء الأمة والوطن، نؤكد أن أي صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف مسمياتها تحمل أسم “الإعلام الأمني”، مزورة باستثناء الصفحات الموضحة في الروابط اسفل هذا، وهي الصفحات الرسمية والحقيقية.

ودعا مركز الإعلام الأمني، جميع المواطنين، للحذر من متابعة الصفحات المزورة واستقاء المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الحقيقية ممثلاً بالموقع الرسمي : https://www.smc.gov.ye/.

روابط الصفحات الرسمية التابعة للإعلام الأمني اليمني:

صفحة الفيسبوك:

https://www.facebook.com/smcyemen

حساب تويتر:

https://twitter.com/yemensmc2000

قناة التيلجرام:

http://telegram.me/smcyemen

قناة اليوتيوب:

https://www.youtube.com/smcyemen