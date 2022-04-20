افتتحت الهيئة العامة للزكاة، اليوم الأربعاء، معرض الشهيد الصماد لكسوة العيد للفقراء والمساكين لـ15000 مستفيد بالعاصمة صنعاء.

وقال رئيس الهيئة الشيخ شمسان أبونشطان: ندشن هذا المعرض وفاءً لرجل المسؤولية الشهيد الصماد لنجسد فريضة الزكاة على أرض الواقع في ظل استمرار الوضع المعيشي الخانق الذي صنعه العدوان الأمريكي السعودي.

وأوضح أبونشطان أن هذا المشروع هو الخطوة الأولى للهيئة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الكساء وتسويق المنتج المحلي وتنمية قدرات ومهارات الأسر والأيادي المنتجة المحلية.

وشدد على أن هذا المشروع يحرص على تحقيق هدفين في وقت واحد وهو تحويل الأسر الفقيرة والعاطلة إلى أسر منتجة وعاملة وكذلك توفير الكسوة العيدية للأسر الفقيرة لنزرع البسمة في شفاههم.

من جهة قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حسين حازب: نحتفل بهذا المشروع مشروع الشهيد الصماد لكسوة الفقراء الذي يأتي تخفيفاً لما يعانيه أبناء الشعب جراء العدوان، مضيفا أن ما نشاهده اليوم يثلج الصدر فالزكاة أصبحت تذهب في مصارفها الثمانية الشرعية.

وأشاد بافتتاح المعرض قائلا: يشعر الإنسان بالفخر أمام هذه المنتجات المحلية التي يستفيد منها آلاف الفقراء.