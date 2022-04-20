أبرز مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية – 20 إبريل 2022م:

عسكرياً

تستمر المعارك العنيفة شرق أوكرانيا (دونباس).. أما في ماريوبول أعلن نائب قائد فوج آزوف استعداده الانسحاب من أراضي مصنع آزوفستال بشروط ان الجيش الأوكراني يوافق على الاستسلام شرط الإجلاء إلى دولة ثالثة أو بمساعدتها، محتفظين بأسلحتهم الشخصية الصغيرة، والسماح لهم بالتقاط جثث الموتى، حيث وافق المفاوضون الأوكرانيون على القدوم إلى ماريوبول إذا وصل نظرائهم الروس إلى هناك لحل مسألة خروج الحامية والمدنيين، كما أوضح نائب قائد الفوج سبب عدم خروج المدنيين في آزوفستال عندما يفتح الاتحاد الروسي ممرات “خضراء” لهم، وبحسب قوله فإن الناس يخافون من القصف الذي لا يتوقف في ظل نظام الصمت المعلن

وقال الرئيس الروسي عمليتنا العسكرية ستستمر حتى توفير الأمن الكامل لسكان لوغانسك ودونيتسك، والأوضاع في دونيتسك ولوغانسك تغيرت إلى الأسوأ خلال السنوات الماضية

رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوغانسك قال “لسي إن إن” بأن 80 بالمئة من أراضي المنطقة تخضع للسيطرة الروسية، وان المرحلة الثانية من الحرب الروسية لم تصل بعد لمستوى الغزو الكامل

المساعدات الغربية

يستمر الغرب في امداد أوكرانيا بالدعم العسكري والمالي حيث قال البنتاغون ان أوكرانيا تسلمت قطع غيار لسلاحها الجوي وليس مقاتلات كاملة، ومروحيات روسية من طراز مي-17، بالإضافة إلى تدريب عددا صغيرا من القوات الأوكرانية على مدافع هاوتزر خارج البلاد.. حيث زودت نيوزيلندا أوكرانيا بالسلاح والذخائر وتدعمها ماليا

العقوبات وتداعيتها

الخارجية الروسية، أعلن صندوق النقد الدولي أن أوكرانيا طلبت منه 5 مليارات دولار شهريا لسير عمل الاقتصاد الوطني في الربع القادم

ارتفع سعر صرف العملة الروسية أمام نظيرتيها الأوروبية والأمريكية، وجرى تدوال الدولار دون مستوى 79 روبلا حيث، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 36 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 78.14 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع كوبيكا إلى 84.15 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو، وفي سوق الأسهم، انخفض المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.67% إلى 2301.97 نقطة، في حين تراجع المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.08% إلى 931.09 نقطة

مستجدات المعامل البيولوجية

رأى خبير عسكري روسي متخصص بالأسلحة البيولوجية أن الولايات المتحدة في إطار برنامجها البيولوجي بأوكرانيا، كانت تبحث عن بكتيريا أكثر مقاومة للمضادات الحيوية، يمكن استخدامها كسلاح بيولوجي تصلح لهجمات بيولوجية