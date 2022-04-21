عاجل الآن.. إعلان هام وقرارات صارمة جديدة من صنعاء وبشرى سارة بشأن المرتبات وتحذيرات بلهجة شديدة للمخالفين (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة)

أصدرت وزارة الخدمة تعميما لجميع وحدات الخدمة العامة بشأن صرف النصف الثاني من مرتب شهر مايو 2018م.

فيما يلي نص التعميم:

تنفيذاَ للتوجيهات الصادرة من فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بصرف النصف الثاني من مرتب شهر مايو 2018م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق الصرف لها.

واستكمالاً للمهام التي تقوم بها الوزارة بربط إصدار كشوفات المرتبات بقاعدة بيانات كشف الراتب الموحد، ومعالجة وتصحيح كافة حالات الاختلالات القائمة بكشوفات المرتبات وتحديث قاعدة البيانات المركزية.

حيث قامت وزارة الخدمة المدينة والتأمينات، بإصدار كشوفات مرتبات النصف الأول من شهر مايو 2018م وإبلاغ كافة الوحدات والجهات المعنية بالصرف والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني وكاك بنك وهيئة البريد بآلية وإجراءات التعزيز وصرف المرتبات بموجب الكشوفات الصادرة من الوزارة.

وفي هذا الصدد تؤكد وزارة الخدمة المدنية على ضرورة الإلتزام بما يلي:

1. الالتزام بالتعليمات والإجراءات الواردة بالتعميم الصادر عن وزارة الخدمة المدنية عند صرف مرتبات النصف الثاني من إبريل 2018م والنصف الأول من مايو 2018م بما فيها استلام المرتبات خلال فترة (30) يوم كحد اقصى.

2. على كافة الوحدات الالتزام بخصم زكاة الفطر وفقاً للإقرارات الزكوية الفعلية الحقيقية للموظف ومن يعول.

وعليه:ت هيب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة وحدات الخدمة العامة الالتزام بالتعليمات الواردة أعلاه خدمة للمصلحة العامة..

علماُ بأنه تم التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي بعدم صرف مرتبات أي وحدة ما لم تقدم الإقرارات الزكوية إلى وزارة الخدمة المدنية خلال فترة يومين من تاريخه.

إلغاء الاشتراك الشهري للكهرباء

على سياق اخر، دعت وزارة الكهرباء والطاقة، ملاك المولدات الخاصة بأمانة العاصمة والمحافظات إلى إلغاء الاشتراك الشهري المضاف في الفواتير.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء في تصريح لها، أن الوزارة ستنفذ حملة ميدانية لضبط المخالفين ابتداءً من 22 رمضان الجاري.

وأهابت وزارة الكهرباء بكافة المشتركين تقديم بلاغاتهم عن المولدات المخالفة للقرار الوزاري عبر رقم خدمة المشتركين التابع للوزارة 8000144 أو إرسال صورة من الفواتير على رقم واتس آب: 772999295.

فتح مطار صنعاء

من جهتها، أكدت هيئة الطيران المدني والأرصاد أن الأمم المتحدة أبلغت وزارة الخارجية، بأنه تم الموافقة على تسيير أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملكة علياء الأردني يوم الأحد الموافق 24 أبريل الساعة 8 صباحا

وأضافت الهيئة أن الخطوط الجوية اليمنية ستبدأ من اليوم إجراء الحجوزات الخاصة بتلك الرحلة وستكون الأولوية للمرضى.