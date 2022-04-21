أعلنت شركة النفط اليمنية بصنعاء، عن افراج التحالف لسفينة الديزل الإسعافية “هارفيست” بينما يحتجز أخرى.

وأكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان يمارس سياسة التقطير في الإفراج عن سفن الوقود رغم الهدنة المعلنة.

وأوضح المتحدث الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان ما يزال يمارس سياسة التقطير في الإفراج عن سفن الوقود، حيث أفرج اليوم عن سفينة الديزل الإسعافية “هارفيست” بينما ما تزال سفينة ‎الديزل الإسعافية “ديتونا” محتجزة منذ 15 يوما.

وأشار المتوكل إلى أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية يزيد من معاناة أبناء الشعب اليمني ويرفع من غرامات التأخير الناتجة عن القرصنة.