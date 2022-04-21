عاجل الآن.. سقوط مرعب جديد للريال اليمني وانقلاب غير متوقع يفاجئ الجميع في أسعار صرف الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن صباح اليوم

عاجل الآن.. سقوط مرعب جديد للريال اليمني وانقلاب غير متوقع يفاجئ الجميع في أسعار صرف الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن صباح اليوم

انخفضت أسعار صرف الريال اليمني، بشكل كبير امام العملات الأجنبية في محلات الصرافة اليمنية، خاصة في المحافظات الجنوبية حيث وصل سعر الدولار الواحد 942 ريال.

فيما استقرت أسعار صرف الريال اليمني في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ لتصل إلى 565 ريال للدولار الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني في التعاملات المالية حتى صباح الجمعة: الخميس 22 أبريل 2022م مقابل (الدولار الأمريكي_ الريال السعودي)

الأسعار في محلات صرافة صنعاء:

الدولار الأمريكي

الشراء: 555 ريالاً

البيع 565 ريال

الريال السعودي

الشراء: 145 ريالاً

البيع: 150 ريال

الأسعار في محلات صرافة عدن وحضرموت:

الدولار الأمريكي

الشراء: 923 ريالاً

البيع: 942 ريال

الريال السعودي

الشراء: 245 ريالا

البيع: 250 ريال