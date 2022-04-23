كشف تقرير أعده المعهد اليمني لحرية الإعلام ” أن حجم صادرات النفط الخام خلال الفترة من 2016 إلى 2021 بلغ نحو 189مليوناً و170ألفاً و730 برميلاً، فيما وصلت قيمة عائداته ما يقارب من 13 مليار و25 مليون و761 ألف و831 دولارًا، خلافاً لما تظهره الحكومة الموالية للتحالف وما تعلنه من أرقام.

واستند التقرير على منهجية البحث الميداني القائم على المقابلات مع مصادر حكومية في وزارة النفط والمعادن ووزارة المالية وموظفين في موانئ تصدير النفط اليمني، وخبراء، إضافة إلى حزمة من الوثائق والتقارير الرسمية، كما تم استخدام أدوات تقنية، منها موقع Marine Traffic المتخصص بتعقب ورصد بيانات ومسارات وحمولة السفن.

وأشار التقرير إلى تقرير لمنظمة أوابك ذكر أن صادرات اليمن خلال عام 2016وصلت إلى 8,64 مليون برميل بمعدل 24 ألف برميل في اليوم الواحد، فيما ارتفع حجم الصادرات في 2017، وفقاً للتقرير إلى 25 مليوناً و 560ألف برميل، بواقع 71ألف برميل يوميا، وخلال عام 2018بلغ حجم الصادرات 33 مليونا و 840ألف برميل، أي 94 ألف برميل يوميا، وتوقف حجم الصادرات عند رقم ثابت عام 2019 وعام 2020.

حيث وصلت إلى 102مليون و600 ألف برميل، بمعدل 95 الف برميل يوميًا، فيما وصل حجم صادرات اليمن من النفط الخام في 2021 إلى 116ألف برميل يومياً، وفقاً للبيانات التي حصل عليها فريق إعداد التقرير من خلال تتبعه لمسار وحمولة السفن التي وصلت إلى موانئ تصدير النفط في اليمن خلال العام.

حجم صادرات النفط الخام اليمني خلال الفترة من 2016 حتى 2021 بالبرميل

ولفت التقرير إلى عملية التعتيم عن الأرقام الفعلية لصادرات اليمن من النفط، منوها إلى رصده من خلال أدوات مفتوحة المصدر عبر موقع ماين ترافك37 رحلة بحرية لعدد ثمان سفن من ناقلات النفط الخام التي دخلت موانئ تصدير النفط اليمني، وخرجت محملة بالنفط الخام خلال العام 2021.

وكانت رحلات هذه السفن من ميناء بئر علي في محافظ شبوة، وميناء الشحر في محافظة حضرموت جنوبي اليمن، إلى عدد من الموانئ في الإمارات، وسنغافورة، والصين، وماليزيا، ومصر.

إضافة إلى ذلك رصد فريق تقصي الحقائق، خمس ناقلات نفطية، الأولى تحمل علم مارشال، والثانية تحمل علم جزر الباهاما، والثالثة تحمل علم مالطا، والرابعة والخامسة تحملا علم بنما، ودخلت هذه السفن ميناء بير علي في محافظة شبوة 9 مرات، وميناء الشحر في حضرموت ٩ مرات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى ديسمبر/كانون الأول من العام 2021، ونقلت نحو 1 مليون 816 ألف و 558 طناً، ما يعادل 10ملايين و 899ألف و348 برميل، ولم يتمكن الفريق من معرفة موانئ الوصول لهذه السفن بسبب إغلاقها رادارات التتبع بعد خروجها من الموانئ اليمنية.

ومن خلال تتبع حمولة السفن التي نقلت النفط الخام من الموانئ اليمنية، يتضح أن صادرات اليمن من النفط الخام خلال 2021 وصل إلى 52 مليون و730 ألف 730 و730 برميل، أي بمعدل إنتاج 116 ألف برميل يوميًا.

عائدات النفط الخام اليمني خلال الفترة من 2016 حتى 2021 بالدولار

السفير السعودي يتحكم بنفط اليمن

وفقا للتقرير: قال مصدر رفيع يعمل في وزارة النفط اليمنية (نحتفظ بهويته حتى لا يتعرض للمخاطر)، إن “من يبيع النفط اليمني ليس الحكومة اليمنية”، وأكد أن “السعودية كلفت نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن الأحمر بتشكيل لجنة من وزارات “النفط والمالية والدفاع” للإشراف على تصدير النفط.

وتعمل اللجنة تحت إشراف السفير السعودي، محمد آل جابر، حيث تقوم بتوريد 80% من العائدات المالية إلى حساب مصرفي في البنك الأهلي السعودي وتخصص 20% للحكومة اليمنية”.