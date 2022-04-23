ورد الآن.. صنعاء تحدد مهلة 4 ايام لتحقيق بشرى سارة لجميع لمواطنين دون اسثناء (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة)

ورد الآن.. صنعاء تحدد مهلة 4 ايام لتحقيق بشرى سارة لجميع لمواطنين دون اسثناء (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة)

اقرت حكومة الانقاذ الوطني في العاصمة صنعاء، مهلة اربعة ايام لتجار ومصنعي المواد الغذائية لخفض اسعارها بما يتوافق مع انخفاض اسعار الصرف.

ووفق مذكرة، فقد دعت وزارة الصناعة كلا من المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية الاساسية والاستهلاكية الى سرعة الاعلان عن قوائم اسعارهم بعد تخفيضها بما يواكب انخفاض اسعار الصرف في السوق التي انخفضت بواقع 7%.

وطالبت الوزارة بسرعة موافاتها بقوائم الاسعار الجديدة للمواذ الغذائية بعد خفض اسعارها محددة اربعة ايام مهلة تنتهي اليوم الجمعة. ولم تحدد الوزارة الى الان الاجراءات المتخذة بحق المتخلفين عن تنفيذ هذه التوجيهات.