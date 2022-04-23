شكا الصيادون في مدينة المخا جنوب غرب محافظة تعز، قيام الوكلاء باستقطاع مبالغ كبيرة من إجمالي مبيعات الأسماك، في مخالفة للوائح القانونية.

وقال صيادون بمركز الإنزال السمكي بساحل العمودي، إن الوكلاء يقومون بخصم 5%، وبشكل يومي، من إجمالي مبيعات الأسماك، في مخالفة للائحة التي تنص على خصم 2% فقط، مشيرين إلى أن “الوكلاء حققوا ثروات طائلة جراء هذه الاستقطاعات غير القانونية”.

ودعا الصيادون إلى وقف الظلم الذي يتعرضون له، واعتماد النسبة القديمة بدون زيادة، مؤكدين رفض جميع صيادي مديرية المخا، الجبايات والإتاوات الكبيرة التي يفرضها وكلاء البيع.

يشار إلى أن مدينة المخا الواقعة قرب مضيق باب المندب، تخضع لسيطرة قوى العدوان والاحتلال الإماراتي ومرتزقتهم.