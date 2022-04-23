أقر اجتماع اليوم برئاسة أمين العاصمة حمود عباد، عقد لقاء تحضيري الثلاثاء المقبل، للإعداد والتهيئة للمدارس الصيفية، بمشاركة قيادة الأمانة ومدراء المديريات والمدارس الصيفية ومكاتب الإرشاد والتربية.

وناقش المجتمعون، الإجراءات التي اتخذتها المديريات بخصوص ضبط أسعار بيع مياه الآبار ومشاريع المياه الأهلية في إطار المناطق والأحياء، وما تم إنجازها بحسب تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق.

وأقر الاجتماع التعميم للمديريات بسعر الوحدة المباعة للمتر المكعب للوايتات من مياه الآبار المحددة بـ 700 ريال كحد أعلى، وعلى كافة مديريات الأمانة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق المكاتب المعنية للتنفيذ.

ووجه أمين العاصمة، مدراء المديريات والمكاتب المختصة، بتكثيف النزول الميداني لكافة الآبار، للرقابة وضبط المخالفين والمتلاعبين بأسعار المياه للحد من استغلال المواطنين.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود والمتابعة لتعزيز الأداء العام ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين، والرقابة على الأسعار والأسواق، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين والمتلاعبين بأقوات الناس.

وأكد عباد على أهمية تفاعل جميع الوكلاء ومدراء مديريات والمكاتب، في الحشد والدعم لإنجاح المدارس الصيفية التي تحظى باهتمام ورعاية قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، نظرا لدورها الكبير في تنشئة أجيال متسلحة بالقرآن الكريم.

ودعا إلى الإعداد الجيد لتنظيم مسيرة جماهيرية كبرى بيوم القدس العالمي، في العاصمة صنعاء، لتأكيد دعم الشعب اليمني وثبات موقفه في نصرة القضية الفلسطينية وتحرير المقدسات الإسلامية من دنس الصهاينة. حضر الاجتماع عدد من مسئولي أمانة العاصمة ومدراء المديريات والمكاتب والجهات المعنية.