أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبدالعزيز بن حبتور، اليوم الاثنين، أن الشعب اليمني يدعم حركة المقاومة، وأن القضية الفلسطينية ليست قضية أفراد ولا جماعات بل مشروع تمثله حركة المقاومة من طهران وبغداد ودمشق وصنعاء وبيروت وغزة.

وفي كلمته خلال الفعالية الافتتاحية لمؤتمر (فلسطين قضية الأمة المركزية) بالعاصمة صنعاء، تقدم بن حبتور بالشكر لكل القائمين على هذا المؤتمر الذين عملوا لتحضيره لمدة 4 أشهر.

وقال رئيس اللجنة الإشرافية لمؤتمر فلسطين و رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور: شكرا لقائد الثورة الذي وجهنا طيلة هذه المدة لإنجاز هذه الفعالية بشكل ينسجم مع دور اليمن لأننا في خندق واحد مع فلسطين. وأضاف بن حبتور: الشكر لقيادة المجلس السياسي الأعلى الذين وجهوا لمساعدتنا من كل الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا المؤتمر العلمي والنوعي

وأكد أن قضية فلسطين حية في وجدان كل الأحرار في العالم وخصوصا في عالمنا العربي والإسلامي، مضيفا اليمنيون يدعمون حركة المقاومة التي أثبتت للعالم أجمع أنها حركة شجاعة وأن الشعب الفلسطيني يستحق الحرية والحياة، مشددا على أن حركة شعبنا هي باتجاه فلسطين رغم ما نعانيه من الخونة والمرتزقة والمنهزمين.

وقال بن حبتور إن: الدعم الحقيقي للمقاومين الفلسطينيين لم يأتِ من الدول العربية بل من إيران ولم يكن حديثا عابرا بل صواريخا وأسلحة ضربت قلب تل أبيب. وأضاف القضية الفلسطينية ليست قضية أفراد ولا جماعات بل مشروع تمثله حركة المقاومة من طهران وبغداد ودمشق وصنعاء وبيروت وغزة

وبشأن العدوان على اليمن، أكد بن حبتور أن قرار المرتزقة هو بيد السعودية والإمارات لا غير، وهذه الدول موظفة لدى المشروع الصهيوني في المنطقة.

وانطلقت بالعاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر (فلسطين قضية الأمة المركزية) الذي يستمر على مدى أربعة أيام تزامنا مع يوم القدس العالمي، بمشاركات يمنية وعربية وإسلامية تجاوزت أكثر من 60 بحث وورقة عمل.