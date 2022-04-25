توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار قد تصل حد الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية من صعدة شمالا حتى لحج جنوبا، وتمتد شرقا وبشكل اخف إلى أجزاء من صحاري صعدة والجوف ومأرب وشبوه.

وكذلك إلى جبال وهضاب أبين وشبوة وحضرموت وغربا باتجاه أجزاء من المناطق الداخلية المحاذية للساحل الغربي وكذا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على سواحل حضرموت و المهرة و سقطرى.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته الصادرة اليوم، المواطنين خاصة سائقي المركبات في المناطق الأنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة وينصح بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية وتجمعات المياه وعدم المجازفة و التهور باجتيازها أثناء وبعد هطول الامطار واخذ الحيطة من تدني الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة و الأمطار الغزيرة.