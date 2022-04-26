“خاص”

أعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّیۡطَـٰنِ ٱلرَّجِیم

قال تعالى:

(مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِیَذَرَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمۡ عَلَیۡهِ حَتَّىٰ یَمِیزَ ٱلۡخَبِیثَ مِنَ ٱلطَّیِّبِۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِیُطۡلِعَكُمۡ عَلَى ٱلۡغَیۡبِ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ یَجۡتَبِی مِن رُّسُلِهِۦ مَن یَشَاۤءُۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦۚ وَإِن تُؤۡمِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَلَكُمۡ أَجۡرٌ عَظِیمࣱ)” سورة آل عمران من الآية ١٧٩)

قال تعالى:

( لِّلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضࣱ وَٱلۡقَاسِیَةِ قُلُوبُهُمۡۗ وَإِنَّ ٱلظَّـٰلِمِینَ لَفِی شِقَاقِۭ بَعِیدࣲ)

“سورة الحج من الآية ٥٣”

قال تعالى:

(أَمۡ حَسِبَ ٱلَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن یُخۡرِجَ ٱللَّهُ أَضۡغَـٰنَهُمۡ..وَلَوۡ نَشَاۤءُ لَأَرَیۡنَـٰكَهُمۡ فَلَعَرَفۡتَهُم بِسِیمَـٰهُمۡۚ وَلَتَعۡرِفَنَّهُمۡ فِی لَحۡنِ ٱلۡقَوۡلِۚ وَٱللَّهُ یَعۡلَمُ أَعۡمَـٰلَكُمۡ)” سورة محمد الاية ٢٩ و٣٠”

قال تعالى:

(وَمَن یُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَیَتَّبِعۡ غَیۡرَ سَبِیلِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَاۤءَتۡ مَصِیرًا)

“سورة النساء الآية ١١٥”

قال تعالى:

(یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِذَا تَنَـٰجَیۡتُمۡ فَلَا تَتَنَـٰجَوۡا۟ بِٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَ ٰ⁠نِ وَمَعۡصِیَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَـٰجَوۡا۟ بِٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِیۤ إِلَیۡهِ تُحۡشَرُونَ)

“سورة المجادلة الآية ٩”

قال تعالى:

(لِیَمِیزَ ٱللَّهُ ٱلۡخَبِیثَ مِنَ ٱلطَّیِّبِ وَیَجۡعَلَ ٱلۡخَبِیثَ بَعۡضَهُۥ عَلَىٰ بَعۡضࣲ فَیَرۡكُمَهُۥ جَمِیعࣰا فَیَجۡعَلَهُۥ فِی جَهَنَّمَۚ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلۡخَـٰسِرُونَ)

“سورة الانفال الآية ٣٧”

صدق الله العظيم.

المحاضرة الرمضانية القرآنية الخامسة والعشرون كانت محاضرة تربوية ايمانية على المستوي الداخلي والخارجي على مستوى الامة الاسلامية والوطن العربي واليمن والصف الداخلي والاسرة والعمل والافراد.

حيث اوضح علم الهُدى السيد / عبد الملك بدر الدين الحوثي ينصره الله ويحفظه اهمية الاعتصام بحبل الله والاخوة الايمانية كمؤمن صادق وثابت وملتزم ومستجيب لدين الله لمواجهة الاعداء الذين يستهدفون الامة الاسلامية على مر التاريخ بالتمزيق والتقسيم على مستوى الجغرافيا والانسان ونهب الخيرات وتغيير الثقافة والمبادئ والاخلاق وهدم النسيج الاجتماعي.

واخطر تلك الاستهدافات تأتي من الداخل الاسلامي من الداخل العربي من الداخل اليمني، والعدو هو المصدر للداء القاتل والفعل المتوحش فهو الذي ابتدع التكفير وزرعه ونشره ودعمه في الامة الاسلامية كعامل رئيسي من عوامل الفرقة للمسلمين، وبعد تمزيق المسلمين بالتكفير، ياتي تقسيم الجغرافيا بالعدوان والغزو والاحتلال.

حيث تم تقسم العالم الاسلامي اولا، والوطن العربي ثانيا، والوطن اليمني ثالثا، والاسرة رابعاً، والعدو هو نفسه القاضي وهو الذي زرع بذور الخلافات بالحدود القطرية بين الاوطان الاسلامية والعربية، وهو من اوجد الاقليات الدينية كالبهائية والاحمدية، وهو من ادخل الخلافات على مستوى الرجل والمرأة واظهار الرجل عدو للمرأة ثم القول ان الغرب المعادي هو المنقذ والنصير بل استخفاف متواصل ومستمر لشق النسيج الاجتماعي من الداخل وللاسف بعض النساء السذج تستجيب وبنفس الوقت تجد المرأءة بالاخير نفسها قد تحللت من الحياء والقيم والاخلاق وذلك هو خذلان لها من خالق السموات والارض.

وقال السيد القائد: ان العدو وصل الى مرحلة عدائية متوحشه ظالمة مكشوفه واضحة، فهو القاتل والمحاصر والناهب، وسبب المعاناة بالاقتصاد ويتهم من يقاومه بانه هو السبب كما هو الحال في قطاع غزة فلسطين ولبنان واليمن.

وللاسف الشديد البعض من الداخل يتماهي مع العدو، ويريد نزع سلاح من حرر أرض غزة فلسطين ولبنان الجنوب، وباصوات من الداخل وهذه الاصوات العميله والخائنة عندما تنتهي وظيفتها يتم الاستغناء عنها وقذفها الى مزابل العار والنسيان والخسران، وخير مثال لذلك الخونة (هادي وعلي محسن الاحمر)(وحتى سعد الحريري في لبنان) ومن قبلهم الخائن اللبناني انطوان لحد عميل العدو الصهيوني في جنوب لبنان.

وكذلك هو نفس مصير الخونه اليمنيين زعماء العصابات المسلحة العنصرية المناطقية التشطيرية والتكفيرية تماما كما كان مصير التكفيري اسامة بن لادن والبغدادي واخرون وهو خذلان من مالك السموات والارض لهم بالدنيا وبالاخرة جهنم وبئس المصير.

وعلى مستوى الوطن اليمن والوضع الداخلي وعلى ضوء وسائل العدو لشق الصفوف واساليبه القذره والذي يعمل من الحبة قبه، بل يعمل من الكذبة قضية رأي عام ليوسع الفجوة والفرقة بين ابناء الشعب اليمني حتى بين اهل الصف الواحد، وبطريقة هستيرية جنونية لاشغال الناس وصرف اهتمامهم عن القضايا الرئيسية عن العدو الحقيقي عن المسؤليات المهمة.

وهنا ميز السيد القائد ثلاثة انواع

والصنف الاول:

هم المنافقين والذين في قلوبهم مرض ولافائدة يرجى منهم والعدو نفسه سيستغنى عنهم والعار والخسران مصيرهم.

والنوع الثاني

والسبب ما قد تكون عقدة شخصية او مصالح شخصية ما ويصطدم باختبار ما فيتحول مباشرة مع العدو وينحرف عن الحق ويمسي معول هدم بالداخل ومصيره خذلان وهوان.

النوع الثالث

لديه خلل بالايمان لديه شك وارتياب لايزكي نفسه لايطهر نفسه ويحتفظ بالكبر والغرور والحقد بما يتعارض مع المبدأ العظيم، واعتصموا بما يخالف الحالة الايمانية ويصطدم باختبار ما، ويغير موقفه ويمسي متناغم مع العدو وهؤلاء ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: (لِیَمِیزَ ٱللَّهُ ٱلۡخَبِیثَ مِنَ ٱلطَّیِّبِ وَیَجۡعَلَ ٱلۡخَبِیثَ بَعۡضَهُۥ عَلَىٰ بَعۡضࣲ فَیَرۡكُمَهُۥ جَمِیعࣰا فَیَجۡعَلَهُۥ فِی جَهَنَّمَۚ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلۡخَـٰسِرُونَ).” سورة الانفال الآية ٣٧” صدق الله العظيم

ثم ياتي الفرز بين الحق والباطل، واهل الحق هم المؤمنون الثابتون الصابرون ويحظون بالتأييد الالهي، بينما اصحاب الباطل مخذولين لاينصرون واكبر مثال لذلك الدنبوع هادي والعجوز علي محسن الاحمر.

وبسياق تربوي ايماني قرآني ولحل اي تباينات وخلافات بين اهل الصف الواحد، أوضح السيد القائد اتباع الآية القرآنية المباركة:

قال تعالى: ( یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِذَا تَنَـٰجَیۡتُمۡ فَلَا تَتَنَـٰجَوۡا۟ بِٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَ ٰ⁠نِ وَمَعۡصِیَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَـٰجَوۡا۟ بِٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِیۤ إِلَیۡهِ تُحۡشَرُونَ) “سورة المجادلة الاية ٩”

صدق الله العظيم.

نعم التناجي بالبر والتقوى وليس بالاثم والعدوان

سلام الله على علم الهُدى سيدي ومولاى/ “عبدالملك بدر الدين الحوثي” ينصره القوي العزيز وتحرسه العين التي لاتنام ويحفظه رب الانام “.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

٢٥ رمضان ١٤٤٣ه

26ابريل 2022م