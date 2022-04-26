رسالة المنبر الموحَّد لقادة محور المقاومة في يوم القدس العالمي

الأمين العام لـ #حزب_الله السيد حسن #نصرالله في #منبر_القدس بمناسبة #يوم_القدس_العالمي : "تعود القدس ولها اليوم محور يتجمع ليصنع معادلته الإقليمية القوية الصلبة من أجل حمايتها أولاً وتحريرها ثانياً". #فلسطين #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/ZqYNWCZp7N

وأكد السيد نصر الله “أنّنا في حزب الله نعتبر أنفسنا في خط المواجهة الأمامي إلى جانب إخوتنا في فصائل المقاومة الفلسطينية”، لافتاً إلى أنّ “كل من ينتمي إلى هذا الخط وهذا المحور يتعرّض لحصار وعقوبات، هدفها التخلي عن القدس وعن فلسطين وعن منطق المقاومة”.

وأوضح أنّ “محور المقاومة المتعاظم يجب أن يُسَمّى أيضاً محور القدس بحق، لأن القدس هي النقطة المركزية الجامعة”، مشيراً إلى أنّ القدس “تعود اليوم ولها سيف في غزة يدافع عنها، كما حدث في العام الماضي في معركة سيف القدس”.

وأكد السيد نصر الله، أنّ “استراتيجية العدو كانت تقوم على الرهان على الوقت وعلى نسيان الشعوب للقضية الفلسطينية”، لافتاً إلى أنّ “ما يجري هو العكس تماماً، ببركة الإيمان والجهاد والبصيرة، التي تعبّر عنها دول محور المقاومة وقواه وشعوبه”.

وقال الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، خلال مشاركته في “منبر القدس”، إنّ القضية الفلسطينية “تضجّ بالحياة من جديد، وتجد لها مزيداً من المؤيدين والمجاهدين المستعدين للتضحية من أجلها”.

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني بسيطرته على فلسطين كيان مؤقت محتوم زواله والانتصار عليه محتوم، لافتا إلى أن الواقع يشهد على عوامل زوال الكيان الصهيوني، موضحا أن مؤشرات انحدار الكيان الصهيوني باتت واضحة ويعترف بها قادة هذا الكيان.

وجدد السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي “تبنينا الجاد والصادق لمعادلة السيد حسن نصرالله التي أعلن فيها أن أي تهديد وجودي للقدس يعني حربا إقليمية” مشددا على أننا”لن نتوانى عن المشاركة بكل ما نستطيع مع أحرار الأمة والشعب الفلسطيني ومحور المقاومة والجهاد”.

وشدد على أن شعبنا العزيز إلى جانب أحرار الأمة ومحور المقاومة والجهاد سيسعى لرفع مستوى التعاون والتنسيق، مؤكدا أن هذا التعاون بين أبناء الأمة هو من أسمى وأرقى مصاديق التعاون على البر والتقوى.

وقال السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلمة ألقاها خلال فعاليات “منبر القدس” إن يوم القدس مناسبة هامة لتوحيد الأمة حول القضية الفلسطينية لتتبنى الموقف الصحيح الموحد، متوجها بالتحية لشعب فلسطين والمجاهدين في فلسطين والمرابطين في الأقصى والثابتين في القدس.

أكد قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، اليوم الثلاثاء، أن يوم القدس مناسبة مهمة لتذكير الأمة بمسؤولياتها تجاه فلسطين واستنهاض للأمة للتحرك الجاد لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، مشددا على أن أي تهديد وجودي للقدس يعين حربا إقليمية.

ولفت نخالة إلى أنّ “إيران تحتضن المقاومة، وتفتح أفقاً عريضاً للمجاهدين لتحقيق النصر”، مضيفاً: “لقد كان مؤلماً أن يُترك الشعب الفلسطيني في هذه الظروف من أشقائه”، مشيراً إلى وجود “من أبرق رسائل تهنئة إلى الاحتلال”.

بدوره، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، إنّ “شعبنا قوي بإرادته، ويُثبت أنه لن يتخلى عن القدس”، مؤكداً “أننا لن نتراجع أو نساوم”.

الأمين العام لـ #حركة_الجهاد الإسلامي زياد نخالة في #منبر_القدس بمناسبة #يوم_القدس_العالمي : "لن نتراجع أو نساوم و #إيران تحتضن المقاومة وتفتح أفقاً عريضاً للمجاهدين لتحقيق النصر". #فلسطين #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/Us3F6rRm3w

هنية: العمليات البطولية سجلت نقاطاً مهمة

بدوره، قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، إنّ يوم القدس “يأتي هذا العام على وقع الأحداث الكبيرة التي تعيشها مقدسات القدس الإسلامية والمسيحية”.

وأكد هنية أنّ “العمليات البطولية سجلت نقاطاً مهمة، في مقدّمتها أنّ خيار المقاومة هو خيار شعب وليس خيار فصيل أو نخبة”، مضيفاً أنّها “سجلت أهمية الضفة ورجالها في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني، وفي إعادة التوازن الاستراتيجي”.

وتابع أنّ “المقاومة في موجتها الجديدة تؤكد أنّ قضية القدس والأقصى وحق العودة والأسرى لا يمكن أن تُحسَم على طاولة المفاوضات”، مشيراً إلى وجود “عاملَين دفعا العدو إلى الإسراع في خطواته، أو تنفيذ مشاريعه في التقسيم الزمني والتقسيم المكاني للمسجد الأقصى”.

وأوضح هنية أنّ “العامل الأول يتعلق بالتطبيع، ومن خلال العلاقات ببعض الحكومات العربية، والتحالف عسكرياً وأمنياً معها”، مضيفاً أنّ “العامل الثاني متعلق بالداخل الفلسطيني، واستغلال انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية”.

رئيس المكتب السياسي لـ #حركة_حماس إسماعيل هنية في #منبر_القدس بمناسبة #يوم_القدس_العالمي: "محاولات العدو لتجاوز الخطوط وارتكاب المزيد من الحماقات قد يحول هذا الصراع الثنائي إلى صراع إقليمي".#فلسطين #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/WT42ijXZ4q — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 26, 2022

ولفت هنية إلى أنّ “شعبنا والمرابطين والمرابطات وأهلنا في الداخل المحتل وقوة الإسناد في غزة أفشلوا مخطط العدو”، متابعاً أنّ “غزة أكدت أنها لا يمكن أن تكون بعيدة عن هذا الصراع، وخصوصاً إذا تم تجاوز الخطوط من جانب العدو”.

وأشار إلى أنّ “قضية القدس وقضية فلسطين استطاعتا، على الرغم من كل الأحداث الكبيرة في العالم، أن تعودا إلى الصدارة مجدداً”، مشدداً على أن “لا أمن ولا استقرار في هذه المنطقة ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بحقه الكامل في أرضه ووطنه”.

وأردف رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” أنه أبلغ إلى “كل الأطراف أنه لا يمكن لشعبنا وأمتنا قبول تغيير طابع الأقصى، وسنُفشل كل المخططات”، موضحاً أنّ “محاولات العدو لتجاوز الخطوط وارتكاب مزيد من الحماقات قد تحوّل هذا الصراع الثنائي إلى صراع إقليمي”.

الشيخ عيسى قاسم: الأمة تواجه اليوم أخطر تهديدٍ لهويتها ووجودها

من جهته، اعتبر المرجع الديني، الشيخ عيسى قاسم، أنّ المسجد الأقصى “يعاني أكثف الهجمات الصهيونية العدائية وأقذرها وأخطرها وأشرسها”، مؤكداً أنّ “الأمة تواجه اليوم أخطر تهديدٍ لهويتها ووجودها على يدي التطبيع”.

وأضاف أن “يوم القدس العالمي يفرض علينا أن نستحضر كل تفاصيل المحنة التي يعانيها المسجد الأقصى”، لافتاً إلى أنّ “دولاً عربية انخرطت في مأساة التطبيع مع هذا العدو اللدود، وأصبحت في جبهة واحدة معه”.

المرجع الديني عيسى قاسم في #منبر_القدس بمناسبة #يوم_القدس_العالمي: "دول عربية انخرطت في مأساة التطبيع مع هذا العدو اللدود وأصبحت في جبهة واحدة معه".#فلسطين #فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/VXeuYkmPbv — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 26, 2022

أبو أحمد فؤاد: إيران تدعم بكل قوة محور المقاومة

وفي السياق ذاته، قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اللواء أبو أحمد فؤاد، إنّ “يوم القدس يؤكد أن حقوق الشعوب المظلومة لا يمكن أن تضيع بالتقادم، مهما طال الزمن أو قصر”.

وشدد أبو أحمد فؤاد على أنّ “إيران تساهم في محور المقاومة، وتدعمه بكل قوة، وخصوصاً المقاومة الفلسطينية”، مشيراً إلى أنّّ “الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني، ومن خلفه محور المقاومة، ستصنع النصر”.

الصميدعي: وقفتنا رسالة إلى الخونة وإلى المطبّعين

أمّا مفتي العراق، الشيخ مهدي الصميدعي، فأوضح أنه “حين تَساهل الحكام في مقابل ثمن بخس، وهو الجلوس في كراسيّ الحكم، تنازلوا عن قضية الأمة، عن فلسطين وعن القدس”.

ودعا الصميدعي “كلَّ المسلمين، في شِيبهم وشبانهم ونسائهم ورجالهم، إلى وقفة واحدة في يوم القدس العالمي”، لافتاً إلى أن “على الفقهاء وعلى العلماء أن يقولوا كلمتهم عبر دعوة الأمة إلى الوقفة التضامنية في يوم القدس العالمي”.

وأضاف مفتي العراق أنّ “وقفتنا رسالة إلى الخونة وإلى المطبّعين الذين باعوا دينهم وضميرهم”.