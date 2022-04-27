شهدت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي، خلال الساعات الماضية، تراجعًا جديدًا ومفاجئًا لجميع المهتمين والمتعاملين بالدولار الأمريكي والريال السعودي في عدن وبقية المحافظات اليمنية وثباته في صنعاء.

وتجاوز الدولار الأمريكي في مناطق عدن صرف 1000ريال يمني، ليصل الى 1020للشراء، بينما بلغ 1040 للبيع بعد الأحداث الأخيرة من تشكيل المجلس الرئاسي وتغيير بعض الوزراء، ليتضح أن كل ذلك شكليا ولا جديد اقتصادياً.

وسجلت أسعار صرف الريال اليمني في مناطق عدن انهيار متجدد مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي من اليوم الأربعاء فيما سجلت أسعار ثابتة في العاصمة صنعاء.

الأسعار بمناطق صنعاء

الدولار الأمريكي

شراء: 557 إلى 558 ريال.

بيع : 560 إلى 562 ريال.

السعودي

شراء: 148 إلى 148,2 ريال.

بيع : 148,5 إلى 149,5 ريال.

الأسعار بمناطق عدن

الدولار الأمريكي

شراء : 1020 إلى 1025 ريال

بيع : 1045 إلى 1055 ريال

السعودي

شراء: 265 إلى 270 ريال.

بيع : 275 إلى 277 ريال.