عاجل الآن.. استنفار أمني غير مسبق في العاصمة صنعاء وتوجيهات أمنية برفع الجهوزية ودعوات بمتابعة أي تحرك مشبوه (تفاصيل كاملة لما يحدث)

شدد مدير أمن العاصمة صنعاء، اللواء الركن معمر صالح هراش، على رفع درجة الجهوزية، واستعداد جميع الوحدات الامنية والتعاون فيما بينها، خصوصاً مع اقتراب المناسبتين، ومتابعة أي تحرك مشبوه من قبل العدوان ومرتزقته، وإفشال مخططاته الإجرامية قبل حدوثها.

ودعا قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ابناء الشعب اليمني للخروج المشرف غدا في مسيرات يوم القدس العالمي. مؤكدا على ان خروج الشعب اليمني في مسيرات يوم القدس سيعبر عن هويته الإيمانية وسيكون امتدادا لموقف أنصار رسول الله

وأشار الى ان دور شعبنا في هذه المعادلات ثابت وسنبقى نتكامل مع كل أحرار الأمة صفا واحدا ضد العدو الإسرائيلي، وان تظافر الجهود والتنسيق بين أحرار الأمة يزداد يوما بعد يوم وصولا إلى تثبيت المعادلات وهذا مسار عظيم.

وكان دعت اللجنة المنظمة للفعاليات للمشاركة الواسعة في مسيرات “القدس هي المحور” بمناسبة يوم القدس العالمي في العاصمة صنعاء والمحافظات.

أماكن المسيرات في المحافظات

حددت اللجنة المنظمة بالعاصمة صنعاء شارع الستين الشمالي تقاطع جولة الجمنة بالعاصمة مكانا للرجال، وساحة غرب حديقة الثورة مكانا للنساء لمسيرة يوم القدس العالمي بعد ظهر الجمعة.

وفي حجة فقد حددت اللجنة، المدينة ومنطقة الأمان ومدينة عبس و19 ساحة أخرى بمراكز المديريات، فيما حددت اللجنة 3 ساحات لإحياء يوم القدس عصر الجمعة في صعدة: المدينة، “المرازم” لخولان عامر، “شعارة” لمديريات رازح وشدا وغمر ساحات لمسيرات يوم القدس العالمي عصر الجمعة.

وفي ذمار حدد جوار الإستاد الرياضي بالمدينة ومراكز مديريات جبل الشرق وضوران والمنار وعتمة ووصاب العالي ووصاب السافل، وفي تعز حددت مفرق ماوية بالتعزية، وفي الجوف حدد ساحتي الحزم والمراشي ساحات لمسيرات يوم القدس العالمي عصر الجمعة.

أما في إب فتم تحديد البوابة الشرقية لملعب الاستاد الرياضي بالمدينة وساحة المربع الشمالي في مدينة يريم وساحة المربع الغربي في العدين ومدينة القاعدة ساحات لمسيرات يوم القدس العالمي عصر الجمعة.

وفي مأرب حدد منطقة قانية في مديرية ماهلية، وفي يمة حدد ساحة ربوع بني خولي بمديرية بلاد الطعام ومراكز مديريات الجبين ومزهر وكسمة والجعفرية، أما في عمران فحدد شارع الشهيد الصماد بالمدينة، والدائري الغربي بمدينة خمر للمديريات الشمالية والغربية، كما حدد ساحة جامعة عمران خط حجة مكانا للمسيرة النسائية في يوم القدس العالمي عصر الجمعة.

وفي البيضاء حددت اللجنة المنظمة مدينة البيضاء ومدينة رداع ومديرية السوادية، وفي المحويت حدد الخط الدائري جوار الاستاد الرياضي بالمدينة، أما في حجة فقد حددت اللجنة المدينة ومنطقة الأمان ومدينة عبس و19 ساحة أخرى بمراكز المديريات مكانا لمسيرات يوم القدس العالمي عصر الجمعة.