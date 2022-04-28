دعا قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ابناء الشعب اليمني للخروج المشرف غدا في مسيرات يوم القدس العالمي، مؤكدا على ان خروج الشعب اليمني في مسيرات يوم القدس سيعبر عن هويته الإيمانية وسيكون امتدادا لموقف أنصار رسول الله.

وأشار في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي، اليوم الخميس، الى ان دور شعبنا في هذه المعادلات ثابت وسنبقى نتكامل مع كل أحرار الأمة صفا واحدا ضد العدو الإسرائيلي، وان تظافر الجهود والتنسيق بين أحرار الأمة يزداد يوما بعد يوم وصولا إلى تثبيت المعادلات وهذا مسار عظيم.

يوم القدس يوم التعبئة العامة للمسلمين

وأكد قائد الثورة، على ضرورة احياء يوم القدس لما لذلك من اهمية كبيرة في حياة وواقع المسلمين

وقال ان يوم القدس العالمي مناسبة لرفع مستوى الوعي الذي يعد أول متطلبات المعركة مع وان يوم القدس العالمي هو يوم التعبئة العامة للمسلمين وإعلان الموقف الحق تجاه القضية الفلسطينية.

فالكيان الصهيوني وخلفه اللوبي الصهيوني في العالم هو عدو للإسلام والمسلمين ويجب أن يتخذوه عدوا، وقام على ارتكاب الجرائم واغتصاب الأرض ومصادرة الحقوق واحتلال بلاد المسلمين.

وعلينا جميعا أن نستشعر المسؤولية كأمة إسلامية وندرك بأننا معنيون بمواجهة العدو الذي يحاربنا بكل جهده، مع استمرار جهود المنافقين لتغيير النظرة للعدو الإسرائيلي تزداد أهمية إحياء يوم القدس العالمي.

الانظمة العميلة تسخر اعلامها للتقارب مع العدو

هذا وأكد قائد الثورة، ان عنوان السلام مخادع وأرادوا جعله وسيلة للتحالف مع الصهاينة في العداء للأمة الإسلامية، مؤكدا ان الأنظمة العميلة باتت ترسخ في مناهجها الدراسية تربية الأجيال على الولاء للعدو الإسرائيلي.

فالنظام الإماراتي والسعودي وآل خليفة في البحرين ومن معهم يسخرون كل وسائلهم الإعلامية للتقارب مع العدو، وبعض الأنظمة العميلة والحكومات المنافقة تريد أن تقنع شعوب الأمة أن العدو الإسرائيلي حليف وصديق.

ولفت الى أن علينا أن نستشعر المسؤولية كأمة إسلامية وندرك بأننا معنيون بمواجهة العدو الذي يحاربنا بكل جهده فكيان العدو قام على ارتكاب الجرائم واغتصاب الأرض ومصادرة الحقوق واحتلال بلاد المسلمين.