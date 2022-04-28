“خاص”

أعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّیۡطَـٰنِ ٱلرَّجِیم

قال تعالى:

(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَ ٰ⁠وَةࣰ لِّلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلَّذِینَ أَشۡرَكُوا۟ۖ)” سورة المائدة من الآية ٨٢”

قال تعالى:

( وَیَسۡعَوۡنَ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَسَادࣰاۚ وَٱللَّهُ لَا یُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِینَ)”سورة المائدة من الآية ٦٤”

قال تعالى:

(مَّا یَوَدُّ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِ وَلَا ٱلۡمُشۡرِكِینَ أَن یُنَزَّلَ عَلَیۡكُم مِّنۡ خَیۡرࣲ مِّن رَّبِّكُمۡۚ )

“سورة البقرة من الآية ١٠٥”

قال تعالى:

(وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِأَعۡدَاۤىِٕكُمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِیࣰّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِیرࣰا)” سورة النساء الآية ٤٥”

قال تعالى:

(یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُو وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمۡ قَدۡ بَدَتِ ٱلۡبَغۡضَاۤءُ مِنۡ أَفۡوَ ٰ⁠هِهِمۡ وَمَا تُخۡفِی صُدُورُهُمۡ أَكۡبَرُۚ )

“سورة آل عمران من الآية ١١٨”

قال تعالى:

(وَإِذَا خَلَوۡا۟ عَضُّوا۟ عَلَیۡكُمُ ٱلۡأَنَامِلَ مِنَ ٱلۡغَیۡظِۚ )

“سورة آل عمران من الآية ١١٩”

قال تعالى:

(هَـٰۤأَنتُمۡ أُو۟لَاۤءِ تُحِبُّونَهُمۡ وَلَا یُحِبُّونَكُمۡ )

“سورة آل عمران من الآية ١١٩”

قال تعالى:

(یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ مَن یَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِینِهِۦ فَسَوۡفَ یَأۡتِی ٱللَّهُ بِقَوۡمࣲ یُحِبُّهُمۡ وَیُحِبُّونَهُۥۤ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَـٰفِرِینَ یُجَـٰهِدُونَ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَاۤىِٕمࣲۚ ذَ ٰ⁠لِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ یُؤۡتِیهِ مَن یَشَاۤءُۚ وَٱللَّهُ وَ ٰ⁠سِعٌ عَلِیمٌ)

“سورة المائدة الاية ٥٤”

قال تعالى:

(وَقُلۡنَا مِنۢ بَعۡدِهِۦ لِبَنِیۤ إِسۡرَ ٰ⁠ۤءِیلَ ٱسۡكُنُوا۟ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا جَاۤءَ وَعۡدُ ٱلۡـَٔاخِرَةِ جِئۡنَا بِكُمۡ لَفِیفࣰا)

“سورة الاسراء الآية ١٠٤”

قال تعالى:

(وَقَضَیۡنَاۤ إِلَىٰ بَنِیۤ إِسۡرَ ٰ⁠ۤءِیلَ فِی ٱلۡكِتَـٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِی ٱلۡأَرۡضِ مَرَّتَیۡنِ وَلَتَعۡلُنَّ عُلُوࣰّا كَبِیرࣰا ۞ فَإِذَا جَاۤءَ وَعۡدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثۡنَا عَلَیۡكُمۡ عِبَادࣰا لَّنَاۤ أُو۟لِی بَأۡسࣲ شَدِیدࣲ فَجَاسُوا۟ خِلَـٰلَ ٱلدِّیَارِۚ وَكَانَ وَعۡدࣰا مَّفۡعُولࣰا)

“سورة الاسراء الاية ٤ و٥”

قال تعالى:

(قَالُوا۟ نَحۡنُ أُو۟لُوا۟ قُوَّةࣲ وَأُو۟لُوا۟ بَأۡسࣲ شَدِیدࣲ وَٱلۡأَمۡرُ إِلَیۡكِ فَٱنظُرِی مَاذَا تَأۡمُرِینَ)

“سورة النمل الآية ٣٣)

صدق الله العظيم

في ذكرى يوم القدس العالمي وبالمحاضرة الرمضانية الايمانية القرآنية المباركة السيد القائد/ عبد الملك بدر الدين الحوثي ينصره الله ويحفظه قال: في شهر التقوىٰ في شهر رمضان شهر نزول القرآن الكريم شهر الاعمال الصالحة والمواقف المبدئية وفي عام ١٤٣٣هجرية حدد الامام الخميني رضوان الله عليه الجمعة الاخيرة من شهر رمضان من كل عام هجري يوم عالمي للقدس المُحتلة المُغتصبه من المُفسدين بالارض طائفة اليهود من بني اسرائيل كيوم لتحفيز الامة الاسلامية ورفع مستوى الوعي الذي يعد أول متطلبات المعركة مع العدو اليهودي الصهيوني كيوم للتعبئة العامة للمسلمين وإعلان الموقف الحق تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد السيد القائد ان كيان العدو الاسرائيلي اليهودي الصهيوني للزوال والانتهاء كوعد آلهي ورد بالقرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى الذي قال لنا ان عدونا بل الاشد عداوة لنا هم اليهود والقوي العزيز وضح وبين لنا بالقرآن الكريم افعال وصفات ووسائل العدو لمحاربة الامة الاسلامية وتجلت في هذا الزمان اكثر وضوحاً من اى زمن مضى وعلى كل المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكر والدول والثقافة والاخلاق والقيم والاعلام والمجتمع والمراءة والخيرات والاكل والشرب والهندام والافلام وتفكيك الاسرة الاسلامية من الداخل بهدف السيطرة على الامة الاسلامية وبكل حقد وغيض وكره وقتل وحصار ودمار وبتوحش فاق كل التوقعات.

واشار السيد القائد ان خالق الانسان سبحانه وتعالى انزل القرآن الكريم هُدى وبينات للناس حيث أوضح للمؤمنيين كيف تكون حاله واحوال من يتحالف من يتولى العدو اليهودي الصهيوني تُحِبُّونَهُمۡ وَلَا یُحِبُّونَكُمۡ واليوم تجلى ذلك واضحاً في الامارات والسعودية فساد اخلاقي وتغيير للمفاهيم والمناهج الدراسية ولمعاداه كل من يعادي الاشد عداوة للذين ءامنوا.

وبالرغم من ارتداد هؤلاء المُطبعين عن ثوابت كانوا بالامس القريب يتشدقون بها من تحت الطاولة بنصرة القضية الفلسطينية اصبحوا اليوم ادوات خانعه وسخرون كل الامكانيات للعدو الصهيوني لماربة الامة الاسلامية لمحاربة شعوبهم ومحاربة حتى انفسهم إلا ان اليهودي لايحبهم وهم من انغماس الى انغماس اكثر بل ان اليهودي يتخلى عن العميل والخائن وبساعات ودقائق وثوان عندما تنتهي المهام.

وقال السيد القائد وامام هذا الوضع من الداخل الاسلامي فان الرؤوف الرحمن الرحيم القادر الكريم سوف ياتي بقوم يحبهم ويحبونه يجاهدون في سبيل الله ولايخشون لومه لائم فَجَاسُوا۟ خِلَـٰلَ ٱلدِّیَارِۚ ديار تل ابيب ويافا وحيفا والنقب والقدس والجليل والنقب وايلات وَكَانَ وَعۡدࣰا مَّفۡعُولࣰا وذلك هو بداية الربيع العربي الاسلامي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله خبير حكيم.

سلام الله على علم الهُدى سيدي ومولاى/ “عبدالملك بدر الدين الحوثي” يحفظه الله وينصره القوي العزيز.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

٢٧رمضان ١٤٤٣ه

28ابريل 2022م