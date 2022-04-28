وجهت شرطة المرور بالإغلاق الجزئي للحركة المرورية في الساحات التي حددتها اللجان المنظمة للفعاليات بأمانة العاصمة صنعاء والمحافظات نظراً لما ستشهد يوم غداً الجمعة فعاليات إحياء يوم القدس العالمي.

ودعت شرطة المرور المشاركين في الفعاليات إلى الوقوف بانتظام في المواقف المخصصة والالتزام بآداب وقواعد المرور خلال التوافد إلى الساحات المحددة، وغير المشاركين باستخدام الطرق البديلة واتباع الإرشادات المرورية.

وكان شدد مدير أمن العاصمة صنعاء، اللواء الركن معمر صالح هراش، على رفع درجة الجهوزية، واستعداد جميع الوحدات الامنية والتعاون فيما بينها، خصوصاً مع اقتراب المناسبتين، ومتابعة أي تحرك مشبوه من قبل العدوان ومرتزقته، وإفشال مخططاته الإجرامية قبل حدوثها.

ودعا قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ابناء الشعب اليمني للخروج المشرف غدا في مسيرات يوم القدس العالمي. مؤكدا على ان خروج الشعب اليمني في مسيرات يوم القدس سيعبر عن هويته الإيمانية وسيكون امتدادا لموقف أنصار رسول الله

كما دعت اللجنة المنظمة للفعاليات للمشاركة الواسعة في مسيرات “القدس هي المحور” بمناسبة يوم القدس العالمي وحددت ساحات المشاركة في العاصمة صنعاء والمحافظات.