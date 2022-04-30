سير قسم شرطة الحسين في مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء اليوم، قافلة عيدية للمرابطين في الجبهات.

وخلال تسيير القافلة التي احتوت كعك وزبيب ومكسرات وحلوى العيد، أشاد مدير أمن المديرية المقدم حمزة عبدالقاهر، بالجهود التي بذلت لتجهيز القافلة لدعم المرابطين في جبهات العزة والبطولة سيما مع حلول عيد الفطر.

وأكد أن تسيير القوافل يعد أقل واجب تجاه من يقدمون أرواحهم رخيصة دفاعا عن الوطن وسيادته واستقلاله.

فيما أوضح مدير قسم شرطة الحسين النقيب بندر حترش، أن القـافلة تأتي ضمن إسهامات القسم وتعاون تجار سوق الحيمة الجرم وجمعية الاحبوب التنموية الاجتماعية لدعم أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون ملاحم بطولية في مواجهة العدوان.