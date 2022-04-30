ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 124 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري، أن خروقات العدوان تمثلت في 35 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة وتعز. وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية غرب حرض بمحافظة حجة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل 12 خرقا بقصف مدفعي على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في قرية الزور وفي روضة صرواح بمحافظة مأرب وكذا على مواقع الجيش واللجان في المدافن والملاحيظ بصعدة ومنطقة الفاخر بالضالع.

وأكد المصدر تسجيل 76 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وصعدة وتعز وحجة والضالع.

تسجيل 67 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

على ذات السياق، سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 67 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين خروقات قوى العـدوان، غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي على حيس وتحليق 11 طائرة تجسسية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وتسعة خروقات بقصف مدفعي واستهداف بالأعيرة النارية المختلفة.