دعت وزير الداخلية الألمانية “نانسي فيزر” الشعب الألماني بالاحتفاظ بمخزونات من المواد الغذائية والدواء تحسبا لحالة طوارئ مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وفي حوار لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية ، “Handelsblatt”: “ قالت الوزيرة : “في حال انقطاع الكهرباء لفترة طويلة، أو فرض قيود تغير سير الحياة العادية، فسيكون من الحكمة الاحتفاظ على مخزونات من المواد الغذائية و الأدوية و مواد الإسعافات الطبية”

ونصحت الوزيرة الألمان بالاهتمام بمنشورات وزارة حماية السكان، مشيرة إلى أن قائمة الاحتياط تشمل رزمة أغذية للحالات الطارئة معدة لاستهلاك شخص واحد لمدة عشرة أيام.

وتشمل القائمة، على وجه الخصوص، 20 لترا من الماء، و3.5 كيلوغرام من الحبوب، والخبز، والمعكرونة، والأرز والبطاطا، وأربعة كيلوغرامات من الخضار والبقوليات، و2.5 كيلوغرام من الفواكه والمكسرات، و2.6 لتر من الحليب ومنتجات الألبان.

بالإضافة إلى ذلك، ولمدة عشرة أيام، يوصى بتخزين 1.5 كيلوغرام من اللحوم والأسماك والبيض أو مسحوق البيض، و357 غراما من الدهون والزيوت، وكذلك المنتجات الأخرى حسب الذوق الشخصي، مثل الحلويات او الشوكولاتة او العسل.

وأوضحت فيزر أن ألمانيا بها 299 ملاجئ حماية فضلا عن وجود أماكن أخرى يجري استخدامها بشكل مختلف اليوم ” وسيكون من المنطقي أن نعيد تنشيطها.