تعيش محافظة تـعـز المحتلة كغيرها من المحافظات المحتلة تحت حكم الفوضى وغياب الدولة منذ بداية العدوان السعودي الأمريكي 26 مارس 2015م.

ويشتكي سكان محافظة تـعـز المحتلة من الغلاء الفاحش مع غياب دور السلطات عن أداء دور الرقابة وضبط التجار والأسعار.

وقال مواطنون في محافظة تـعـز للمشهد اليمني الأول أن تجار المواشي والجزارين رفعوا أسعار اللحوم خلال العيد بصورة جنونية وعدم إلتزامهم بالتسعيرة التي حددها مكتب الصناعة والتجارة التابع للمرتزقة.

وأشاروا إلى تعميم صادر من حكومة المرتزقة بتسعيرة لبيع اللحوم، حيث حدد سعر الكيلو اللحم البقري 6 ألف ريال والكيلو اللحم العجل 7 ألف والكيلو اللحم الغنمي 8 ألف ريال.

وأضافوا أن بائعي اللحوم لم يلتزموا بهذه التسعيرة، وأن سعر الكيلو اللحم وصل إلى 15 ألف ريال في مديريات ومناطق محافظة تـعـز المحتلة، ما يؤكد غياب الأجهزة الرسمية وفشلها بضبط المخالفين وتطبيق قراراتها.

يشار إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم أحرم غالبية الأسر اليمنية في المناطق المحتلة من شراء اللحم والاكتفاء بشراء الدجاج، حيث تباع الدجاجة الواحدة بـ 7 ألف ريال يمني.