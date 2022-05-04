تأهل ريال مدريد الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 بعد التمديد، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن إياب نصف نهائي المسابقة، بعد تسجيله أهداف المباراة في آخر الوقت الأصلي.

وقدم ريال مدريد الإسباني دقائق عصيبة على جماهيريه، قلب خلالها الطاولة على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وحقق الفريق الملكي فوزه عندما قلب تأخره بهدف نظيف إلى التفوق بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب، ليعوض خسارته 3-4 ذهابا على ملعب “الاتحاد” الأسبوع الماضي.

وتقدم الجزائري رياض محرز للضيوف في الدقيقة 73 مسجل أول أهداف المباراة، ليظن الجميع أن مانشستر سيتي حجز تذكرة التأهل للمباراة النهائية المقررة يوم 28 مايو الجاري.

لكن البديل رودريغو سجل هدفين في الدقيقتين 90 و90+1، ليعادل مجموع اللقاءين عند 5-5 ويذهب الفريقان إلى وقت إضافي.

وجاء الدور على نجم الفريق الملكي كريم بنزيما في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول، حيث تسبب في ركلة جزاء وسددها بنجاح على يسار إيدرسون حارس مانشستر سيتي، مسجلا هدف الحسم.

وضرب ريال مدريد موعدا مع ليفربول الإنجليزي، في تكرار لنهائي نسخة 2018 التي حقق لقبها الفريق الإسباني بالفوز 3-1.

وسيتنافس ريال مدريد على رفع كأس دوري الأبطال في الـ28 من مايو الجاري مع ليفربول الإنجليزي الذي حجز تذكرة النهائي الأولى على حساب فياريال الإسباني.