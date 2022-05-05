ارتكبت قوى العدوان السعودي الأمريكي 5365 خرقاً لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية خلال شهر من دخولها حيز التنفيذ

شملت خروقات قوى العدوان عمليات هجومية ومحاولات تسلل وغارات جوية وعمليات تحليق بطيران العدوان الحربي والأباتشي والتجسسي واستهدافات صاروخية ومدفعية وتمشيط مكثف بالأعيرة النارية المختلفة

ويستمر تحالف العدوان السعودي الأمريكي في أعمال القرصنة والحصار باحتجاز وتأخير وصول سفن المشتقات النفطية، ومنع تسيير رحلات جوية من وإلى مطار صنعاء الدولي

وأسفرت خروقات قوى العدوان عن استشهاد عدد من المواطنين والمجاهدين وجرح آخرين بالإضافة لتضرر ممتلكات ومزارع المواطنين

ونفذ طيران العدوان التجسسي المقاتل أكثر من 1748 عملية تحليق في أجواء الحديدة ومأرب والجوف وتعز وحجة وصعدة وعمران وصنعاء والبيضاء والضالع ولحج وجبهات ماوراء الحدود

فيما نفذ طيران العدوان الحربي 22 عملية تحليق في أجواء مأرب والجوف وحجة وعمران والضالع وجبهات ماوراء الحدود

وشن طيران العدوان التجسسي المقاتل والمسلح أكثر من 80 غارة جوية استهدفت منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهات الحديدة ومأرب وحجة وتعز والبيضاء والضالع ولحج وجبهات ما وراء الحدود.

وشارك طيران العدوان الأباتشي بالخروقات ونفذ 9 طلعات جوية وشن غارات وتمشيط على مواقع الجيش واللجان في جبهات مأرب وما وراء الحدود

ونفذت قوى العدوان 78 عملية استحداث تحصينات وطرق جديدة في جبهات الحديدة ومأرب وحجة وتعز والضالع وجبهات ما وراء الحدود

فيما شنت قوى العدوان 8 عمليات هجومية على مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهات رغوان والعكد والبلق واللجمة والفليحة ومحزام ماس وحراضة في محافظة مأرب

كما نفذت قوى العدوان 7 محاولات تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهات الصلو ومقبنة بمحافظة تعز، والحد بمحافظة لحج، وقعطبة في محافظة الضالع

ونفذت قوى العدوان 1163 خرق بصواريخ الكاتيوشا والصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية من الدبابات والمدافع بعشرات القذائف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في عدد من الجبهات

أيضا مدفعية الجيش السعودي شاركت بالخروقات وشنت استهدافات مدفعية على مزارع وممتلكات المواطنين في مديريتي الظاهر وشدا الحدوديتين بمحافظة صعدة

ونفذت قوى العدوان أكثر من 2742 خرق بالأعيرة النارية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة بمئات الاستهدافات مستهدفة منازل المواطنين ومواقع المجاهدين في عدد من الجبهات

المصدر: الإعلام الحربي اليمني