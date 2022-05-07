بيان هام من وزارة الخدمة المدنية بصنعاء

بيان هام من وزارة الخدمة المدنية بصنعاء

بيان هام من وزارة الخدمة المدنية بصنعاء

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، عن استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر، ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 8 مايو 2022م.

وأهابت وزارة الخدمة المدنية في بيان بجميع موظفي وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية الالتزام بأوقات الدوام الرسمي. وأكدت أنها ستنفذ حملات تفتيش للرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي في عموم الوحدات الإدارية للدولة.