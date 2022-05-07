حمّلت وزارة النقل، تحالف العدوان الأمريكي السعودي والأمم المتحدة التداعيات الكارثية المتزايدة للوضع الإنساني الذي يتعرض له الشعب اليمني عامة والمرضى بصورة خاصة نتيجة عدم تنفيذ الهدنة الانسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة النقل في بيان لها، أن دول العدوان تتعمد قتل الشعب اليمني من خلال تنصلها عن تنفيذ بنود الهدنة التي دخلت شهرها الثاني دون تحقيق أي نتائج على الواقع وذلك على مرأى ومسمع الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أنه ومنذ أن أعلنت الأمم المتحدة الهدنة على لسان مبعوثها لدى اليمن “هانس غروندبرغ” مطلع أبريل المنصرم، لم تسّير أي رحلة جوية تجارية من أصل رحلتين أسبوعياً من وإلى مطار صنعاء الدولي إلى اليوم.

وأشار البيان إلى تفاقم الوضع الانساني بشكل عام وتزايد معاناة المرضى المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة .. مؤكداً وفاة أكثر من 12 حالة مرضية لعدم تمكنها من السفر للعلاج خلال 30 يوماً من عمر الهدنة المحددة بشهرين.

وذكر البيان أن حالات الوفاة في تزايد مستمر في حال لم يتم تسيير أي رحلة جوية تجارية عبر مطار صنعاء الدولي وفتحه للرحلات الجوية التجارية حسب ماتضمنته الهدنة الإنسانية.

ودعا بيان وزارة النقل، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان وأحرار العالم والأمم المتحدة التي أعلنت الهدنة إلى ممارسة الضغط على تحالف العدوان لتنفيذ بنود الهدنة التي تنصلت عنها والتزمت بها صنعاء .. محذرة تحالف العدوان الأمريكي السعودي من مغبة التهرب والمماطلة في تنفيذ بنود الهدنة.