تساءل نائب وزير الخارجية حسين العزي عن سبب اختفاء هاني بن بريك عن المشهد في الجنوب.

وقال العزي في تغريدة عبر حسابه بتويتر : ‏للمه اختفى بن بريك؟ ولماذا طواه النسيان؟. وأضاف: لا أحد في الحي سأل عنه أو اكترث لغيابه وكأنه متردية أوسائبة من مراض الماعز.

وأوضح “فالكفيل وحده من يقرر متى يحضر أو يغيب وليس من حق أي مرتزق آخر أن يسأل أو يجيب و أختتم برسالة لبن بريك بالقول :نعم وا هاني نحن الذين صفقت للخارج ضدهم وفي نفس الوقت نحن فقط من يستطيع السؤال عنك!