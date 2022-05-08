أدانت وزارة الخارجية الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة رفع مياه غرب سيناء بجمهورية مصر العربية، مما أدى إلى مقتل 11 عسكرياً بينهم ضابط وإصابة خمسة أشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية عن تعازي حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء إلى حكومة جمهورية مصر العربية والشعب المصري الشقيق وأسر الضحايا.

وأكدت الوزارة إدانة الجمهورية اليمنية للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مؤكدةً أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب ومحاسبة مرتكبيه ومموليه وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.

واختتمت الوزارة في بيانها عن تضامن الجمهورية اليمنية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب والتطرف.