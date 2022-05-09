نفّذت القوات المسلحة الصينية، اليوم الإثنين، مناورات عسكرية في المياه الشرقية والجنوبية الغربية لساحل جزيرة تايوان.

ووفق ما أعلنته القيادة القتالية للمنطقة الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني، في صفحتها على شبكة WeChat الاجتماعية، تمّت المناورات بمشاركة القوات البحرية والجوية. وخلال التدريبات، تمّ استخدام صواريخ برؤوس حربية تقليدية.

وذكرت القيادة أنّ “الغرض من التدريبات هو اختبار وزيادة الاستعداد القتالي لأنواع مختلفة من القوات خلال عمليات الأسلحة المشتركة”.

وتحدثت صحيفة “south china morning post”، في الثاني من أيار/مايو الجاري، الصينية عن إرجاء الولايات المتحدة تسليم الأسلحة إلى تايوان، بسبب احتياجات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان، إنّ “مشكلات الإنتاج أعاقت تسليم الدفعة الأولى من الأسلحة الأميركية لتايوان، والتي وافقت عليها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن”.

وفي 27 نيسان/أبريل الماضي، وجّه الجيش الصيني إدانة للولايات المتحدة بعد أن أبحرت سفينة حربية أميركية عبر مضيق تايوان ذي الحساسية، معتبراً أن مثل هذه العمليات “تتعمد الإضرار بالسلام والاستقرار”.

وقالت قيادة المنطقة الشرقية في جيش التحرير الشعبي الصيني إنّ قواتها رصدت السفينة وحذرتها.