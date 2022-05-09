استقبلت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة اليوم قائد كتيبة في ما يسمى “لواء العمالقة” التابع لمرتزقة العدوان المقدم مسعود حسن المهجمي، العائد إلى صف الوطن.

وأشاد محافظ الحديدة محمد عياش قحيم بعودة المهجمي إلى صف الوطن، بعدما تكشفت له مخططات دول العدوان لاستهداف أطفال ونساء اليمن وتدمير البنية التحتية ونهب خيرات وثروات الوطن والسيطرة على قراره السيادي.

وأكد حرص قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى على تقديم التسهيلات للعائدين سواء بالتنسيق المسبق أو أثناء وصولهم والترتيب لعودتهم.. داعياً من لا يزالون في صف العدوان إلى الاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى أسرهم ومناطقهم.

فيما نوه نائب مدير الاستخبارات بالمحافظة خالد رفعت بعودة المقدم المهجمي إلى جادة الصواب.. داعيا من تبقى من المتورطين في الخيانة لاغتنام فرصة العفو العام، قبل فوات الأوان.

بدوره عبر العائد المقدم المهجمي عن امتنانه لقيادة المحافظة والأجهزة العسكرية والأمنية على حسن الاستقبال.. داعيا بقية المتورطين في الخيانة إلى العودة إلى صف الوطن لنيل شرف الدفاع عن السيادة الوطنية.