أقر اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم ضم وزير الكهرباء والطاقة أحمد العليي والمحافظ محمد عياش قحيم، إعفاء المواطنين من رسوم الاشتراك الشهري وتخفيض تعرفة الكهرباء الخاصة إلى 370 ريال للكيلو المستهلك اعتباراً من الأسبوع الجاري.

وتطرق الاجتماع إلى إجراءات رفع القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء الخاصة، بالسعر المناسب، خاصة بعد تكفل شركة النفط بتوفير مادة الديزل لها بالسعر الرسمي.

وفي الاجتماع أكد وزير الكهرباء، الحرص على معالجة الإشكاليات التي تواجه ملاك المحطات الخاصة لضمان استمرارها في تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي في فصل الصيف.

وحث كافة ملاك المحطات الخاصة على سرعة الحصول على تراخيص قانونية من المؤسسة العامة للكهرباء لمزاولة نشاطهم.

وشدد الوزير العليي على ملاك محطات الكهرباء الخاصة الالتزام بالتعرفة الجديدة التي تم إقرارها. من جانبه أشاد محافظ الحديدة قحيم، بتعاون ملاك المحطات الخاصة واستمرارهم في توليد التيار الكهربائي وتزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية.

وأكد أهمية تكامل الجهود بين المؤسسة العامة للكهرباء ومحطات توليد الكهرباء الخاصة للتخفيف من معاناة المواطنين وخاصة الفقراء.