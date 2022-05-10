من مصر أطالب كل العرب وكل المسلمين وكل أحرار العالم أن يضربوا ألف تعظيم سلام لقاهر جيوش ومرتزقة التحالف العشري لحماية اسرائيل السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفيد رسول الله وقائد معركة خيبر الثانية ضد احفاد يهود خيبر الذين حشدوا له الجيوش والمرتزقة من كل انحاء العالم واستخدموا احدث الاسلحة الامريكية والاسرائيلية والروسية والبريطانية والفرنسية واستخدموا جميع انواع الاسلحة المحرمة دوليا.

وحشدوا جيوش 10 مستعمرات امريكية وجلبوا المرتزقة من جميع دول العالم من 6 قارات واستخدموا اساطيلهم وطائراتهم وساعدتهم طائرات العدو الصهيوني وخبراء في الجيش الصهيوني بل وشارك الجيش الصهيوني في العمليات البرية جنبا الي جنب مع جيوش ومرتزقة التحالف العشري لحماية اسرائيل وقدمت امريكا كل المعلومات لجيوش ومرتزقة التحالف العشري.

ومع كل هذه الامكانيات الهائلة فقد هزمت كل جيوش ومرتزقة التحالف العشري لحماية اسرائيل والتي حشدها احفاد يهود خيبر ال سعود اليهود ال مردخاي وكما هزم الامام علي بن ابي طالب يهود خيبر في موقعة خيبر الاولي فقد هزم حفيد الامام علي بن ابي طالب احفاد يهود خيبر وكل من تحالف معهم في حرب استمرت عام وثلاثة اشهر في خيبر الثانية فمن مصر الف تعظيم سلام لحفيد رسول الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بضعة الالاف من المقاتلين هزموا مئات الالاف من جيوش ومرتزقة التحالف العشري لحماية اسرائيل.

من يقارن بين انصار الله والذين لايتعدون 10 الالاف مقاتل وربما اقل وبين جيوش تتعدي عشرات الالاف ومرتزقة يتعدوا عشرات الالاف وهذه الجيوش تمتلك احدث واقوي طائرات امريكية اسرائيلية واحدث السفن الامريكية والاسرائيلية واحدث الدبابات الامريكية والاسرائيلية في مقابل اسلحة متواضعة يمتلكها انصار الله ومع ذلك انتصرت القلة باسلحتها المتواضعة علي الكثرة التي تمتلك احدث انواع الاسلحة في العالم.

وسيكتب التاريخ يوما ان بضعة الالاف من اليمنيين هزموا مئات الالاف من جيوش ومرتزقة التحالف العشري لحماية اسرائيل لقد تمكن انصار الله من هزيمة جيوش 10 مسعمرات امريكية هي السعودية والبحرين والامارات والكويت وقطر ومصر والسودان والمغرب والاردن وجيبوتي اضافة الي اسرائيل.

كما تمكن انصار الله من هزيمة جماعات ال سعود الارهابية والتي تقاتل جنبا الي جنب مع جيوش التحالف العشري وهي داعش والنصرة والقاعدة وطالبان وبوكو حرام كما تمكن انصار الله من هزيمة مرتزقة البلاك ووتر الامريكية وهزيمة مرتزقة استراليا وهزيمة مرتزقة كولومبيا وهزيمة قوات اسرائيل الخاصة فمن يصدق ان بضعة الالاف من المقاتلين سيهزمون جيوش ومرتزقة من جميع انحاء العالم في حرب استمرت اكثر من عام وثلاثة اشهر الا يدل ذلك علي ان انصار الله مؤيدين من الله الذي قال في كتابه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين.

أطالب حفيد رسول الله بمواصلة الحرب حتي تحرير أرض محمد من أحفاد يهود خيبر

بعد التاييد الكامل من الله عز وجل لحركة انصار الله وبعد تحقيق اعظم الانتصارات علي جيوش الشر وبعد تحرير عشرات المواقع السعودية وبعد ارباك العدو وبعد استنزاف العدو ماليا لدرجة ان ال سروق قد يعلنوا افلاسهم قريبا وبعد دخول انصار الله لجيزان ونجران وعسير فاني اطالب قائد حركة انصار الله بمواصلة الحرب حتي تحرير ارض محمد من احفاد يهود خيبر والذين يحتلون ارض الحجاز منذ 290 عام وحتي الان.

وقد قتلوا ملايين المسلمين ودعموا اعداء المسلمين في حروبهم علي المسلمين ودمروا الاثار الاسلامية واحتفظوا باثار اجدادهم يهود خيبرونشروا الفتنة بين المسلمين كي تسود اسرائيل ونهبوا ثروات الحجاز وجلبوا الامريكان الانجاس لتدنيس ارض محمد ولذلك اطالب قائد حركة انصار الله بمواصلة الحرب حتي تحرير الحجاز من ال مردخاي.

من مصر ألف تحية للسيد عبدالملك الحوثي قاهر جيوش ومرتزقة التحالف العشري لحماية “اسرائيل”

اذا كان السيد حسن نصرالله اول قائد اسلامي يهزم اسرائيل واول زعيم عربي يطرد الاحتلال الصهيوني من ارض عربية محتلة فان السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي هو اول قائد اسلامي يهزم كل جيوش ومرتزقة التحالف العشري لحماية اسرائيل فمن مصر الف تحية لقمر بني هاشم وحفيد رسول الله واسد العرب والمسلمين وقاهر الصهاينة والوهابيين السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.

ألف تعظيم سلام للقائد الذي صمد لاكثر من سبعة اعوام وهزم امريكا وجيوشها ومرتزقتها وارهابها وحول اليمن الي اعظم قوة في تاريخ البشرية بعد ان كانت مستعمرة سعودية لانه رجل ابن اعظم حضاره في التاريخ فقد جعل اليمن اعظم قوة في التاريخ لاتقهر ولاتهزم وعاصية علي الغرباء.

اضربوا تعظيم سلام للحوثي وقولوا له يامعلم

انت القائد الاعلي والعالم كله منك بيتعلم

الكل بيحكوا عنك وكله عايز يعظملك ويسلم

عرفوا الحق منك وعرفوا الصدق عنك لما بتتكلم

سالوا قيس سعيد قال انا من السيدالحوثي باتعلم

سالوا السيدنصرالله قال ان الحوثي خير معلم

يامن ركعت كل شيطان وكل الطغاة منك بتتالم

لما حققت المعجزات لمدة سنوات الكل قال يامعلم

تحيه مصريه لحفيد رسول الانسانيه

ياحفيد رسول الانسانية

ياقاهر الوهابية والصهيونية

وكل فروعهم الارهابية

ياقاهر اليهودفي خيبراليمنية

جدك علي قاهراجدادالصهيونية

وانت قاهر احفاد اليهودية

فمن خيبر الاولي الي خيبراليمنية

الف مليون سلام وتحية

لقمربني هاشم حفيدرسول البشرية

ابوجبريل العظيم قاهر الوهابية

والصهيونية وكل فروعهم الارهابية

ياحفيد رسولنا العدنان

وقاهر بن سلمان

ياقاهر الامريكان

وكل كلابهم في كل مكان

ياقاهر كل جبان

ياحوثي يابن الانسان

يا اقوي من عود الزان

يارافع راسنا في كل مكان

من مصر الف سلام

لحفيد رسول الانسان.

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الشحات شتا

كاتب مصري