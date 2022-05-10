اعتقال “باخشوين” لا يلغي مخططات الصهيونية الاستعمارية لسلخ حضرموت والمهرة وشبوة من اليمن بالوكيل السعودي من فبراير 1967م حتى مايو 2022م

“خاص” باخشوين رجل أعمال وشيخ

يوم أمس الإثنين 9 مايو 2022م قامت القوى الأمنية للنظام السعودي بإلقاء القبض على ما اسمته “مقيم يمني” في جدة، ظهر في فيديو متحدثاً داخل قاعة احتفالات داعياً إلى اجتماع زعم فيه وجود مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة حيث ان ذلك ليس مبني على أسس رسمية “.

والمقيم اليمني هو “جمال باخشوين” رجل الاعمال اليمني من محافظة حضرموت ومقيم بالسعودية هو وعائلته من 58 عاماً وهو رئيس مجلس إدارة “شركة جسور الخير السعودية” والذي دشن بنفسه مشروع جزر جنات في عدن وبتكلفة تتراوح ما بين 15-20مليار دولار حسبما أفادت وكالات أخبار سعودية، وحينها استقبله وزير السياحة في حكومة الوفاق بتاريخ 19 أكتوبر 2012م. وحالياً هو شيخ الحضارم بمرسوم وزاري سعودي وهو مالك مؤسسة جمال باخشوين للتجارة في العاصمة الرياض وهو من اعيان وتجار مدينة جدة ويطلق عليه قلب “الشيخ جمال باخشوين شيخ شمل سيبان ونوح واحلافها وجميع قبائل سيبان ونوح واحلافها”.

باخشوين جسر سعودي للصهيونية

قبل أيام تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عده مقاطع فيديو يظهر فيها “جمال باخشوين” مجتمعاً مع اشخاص بالعقال السعودي يقال انهم من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة مقيمين في السعودية وفي الاجتماع يقول جمال باخشوين أنه أن لديه مرسوم ملكي لتجنيس 2 مليون من أبناء المهرة حضرموت شبوة والجنوب العربي ويدعي بأنها أراض سعودية منهوبة قرروا استرجاعها.

باخشوين استند لتحركه بأمر وزاري سعودي “برقم كذا وتاريخ كذا” ولديه مرسوم ملكي برقم كذا وتاريخ كذا لتنفيذ هذا المشرع الذي يعمل عليه من 30 سنة”.

وعلى ذات السياق ومن نفس قاعة الاجتماع تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وبصوت لاحدهم يقول فيه: “بحق تقرير المصير لقبائل واحلاف مختلف المحافظات السعودية حضرموت وشبوة والمهرة وعقلة ويضيف قائلاً: شاء من شاء وابّىٰ من ابّىٰ”.

امر وزاري ومرسوم ملكي

تدول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة وثيقة مضمونها ان باخشوين تقدم إلى وزارة الداخلية السعودية قبل عام ١٤٢٥ هجرية بطلبين، الأول تجنيس أبناء حضرموت وتمت الموافقة، والطلب الثاني تعميده كشيخ للحضارم في الشرورة وتمت الموافقة.

محتوى الوثيقة:

تاريخ المعاملة بديوان مجلس الوزراء ٥/٢ / ١٤٢٥ هجرية وبرقم ٧/ب/٢٢١٤٨ والمرفوعة من وزير الداخلية حول نظام الجنسية والمقدمة من المدعو الشيخ / جمال بن سالم بن عبدالله باخشوين المرشدي السيباني.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء برقم ٣٩٠، وبتاريخ ٦/٢٣/ ١٤٢٥ هجرية تمت الموافقة بمنح الجنسية العربية السعودية وفقاً لمعاملة جمال باخشوين في طلب تعميد المشيخة على قبائل الحضارم بمنطقة شرورة حاضرة وبادية للقيد رقم ٦٩٧٣٣ وبتاريخ ٧/١٢من عام ١٤٣٧هجرية.

ونصت الوثيقة على تنفيذ القرار من وقت استلام الخطاب وعلى جميع الإدارات والمكلفين من وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية التنفيذ.

وتضمنت الوثيقة على رقم القرار الوزاري لوزير الداخلية وبرقم ٩٧ وبتاريخ ٢/٢١من عام ١٤٤٣ هجرية الموافق 28 سبتمبر 2021م، الرقم ١٣/ث/ ٦٣٠١ وقيد الوزارة ١٠٩٩٣٠٧، صادر برقم ض ١٢٢٦٣.

وكذلك تضمنت الوثيقة رقم المرسوم الملكي برقم ٢٠/٨ /١٥٦٠٤ وبنفس تاريخ القرار الوزاري ٢/٢١ من عام١٤٤٣ هجرية الموافق 28 سبتمبر 2021م.

وبالفعل فان مشروع باخشوين للتجنيس والسلخ وبطريقة حق تقرير المصير المزعوم له ما يقارب ال30 عام، إذا صحت صورة الوثيقة المتداولة، والصواب ان مشروع ابتلاع الجنوب اليمني واغتيال الهوية اليمنية الجنوبية وتقسيم وتمزيق وسلخ المحافظات النفطية الجنوبية هو مشروع صهيوني استعماري غربي قديم جديد وبني سعود وباخشوين وامثاله بالحاضر والماضي هم جسور للمشروع الصهيوني الغربي المُتجدد كل مائة عام تقريباً .

بن سعود يفشل بسلخ حضرموت

السياسي اليمني الجنوبي عبد القوي مكاوي وبتصريح له منشور في صحيفة الجمهورية المصرية العدد 481 وبتاريخ 22 فبراير 1967م كشف عن مؤامرة بريطانيا الاستعمار لتمكين الملك السعودي فيصل بن سعود من احتلال الجنوب اليمني وسلخ محافظة حضرموت.

مكاوي قال حينها أن “مؤامرة السعودية وبريطانيا تتألف من بندين الأول تعيين نائب الملك السعودي رئيسا لدولة عدن وهو ابنه عبدالله الفيصل، والبند الثاني سلخ محافظة حضرموت وضمها للسعودية”.

لكن رياح ثورة 14 أكتوبر تجري بما لا تشتهي قصور الأمراء، فثوار ثورة 14 أكتوبر 1963م وبالكفاح المسلح وبواحدية اليمن تمكنوا من طرد الاستعمار البريطاني وأعلنوا قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية في 30 نوفمبر 1967م.

أمريكا تفشل بسلخ حضرموت

بعد الصدام العسكري بين شطري اليمن مارس 1972م وبرأس حربه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر لاحقا زعيم الاخوان في اليمن، وبخطاب التكفير وبمبرر محاربة الكفار الماركسيين بالجنوب بالضاهر والباطن هو شيء آخر.

فقد كشف الرئيس اليمني الجنوبي حينها سالم ربيع علي “سالمين” في حديث هام لصحيفة الجمهورية القاهرية بتاريخ 15 يونيو 1972م عن مؤامرة سلخ حضرموت عن اليمن، قائلاً أن “هناك نوايا عدوانيةٌ تواطأت عليها الرجعية في المنطقة وذلك لتجتزئ من البلادِ المحافظتين الخامسة والسادسة “المهرة وحضرموت” لاحتمال وجود البترول فيها”.

ومؤامرة السلخ الأمريكية بجسر الإخوان المتأسلمين تفشل، والمحاولة تتكرر وأثناء الصدام العسكري بين شطري اليمن صنعاء وعدن في فبراير 1979م أعلنت السعودية عن حالة الطوارئ واستدعت قواتها العسكرية من لبنان إلى الحدود الشطرية للجنوب اليمني، بينما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بعد شهر واحد من حرب فبراير 79م بإرسال شحنة أسلحة إلى اليمن الشمالي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي دون موافقة الكونجرس الأمريكي “حسب التقرير السياسي لجريدة الخليج الكويتية في تاريخ 9 إبريل 1982م”.

ودولة الكويت تتمكن من وقف اطلاق النار في قمة الكويت مارس 1979م بين رؤساء الشطرين والرئيس اليمني الجنوبي عبد الفتاح إسماعيل يتقدم بمشروع انجاز الوحدة اليمنية خلال 8 أشهر، واللجان الوحدوية تبدا العمل وتم افشال مؤامرة سلخ حضرموت التي كشفها الرئيس “فتاح ” في تصريح له منشور في كتاب “الوحدة الـيَـمَـنية” للكاتب ” خالد بن محمد القاسمي حيث قال فتاح أن “ان الشركات البترولية والقوى الرجعية قد أنشأت ما يُسمى بجيش الإنقاذ الوطني الذي يقوم بتدريبه ضُباط “أَمريكيون” والذي يضم المتضررين من إنجازات الثورة في عدن وهدف الجيش احتلَال حضرموت والمهرة بدعوى أنها غير يمنية” .

الفشل ينتظر بن سلمان وبن زايد

اليوم يتكرر المشهد ولذات الهدف وبتوحش وأدوات اكثر من الماضي وما بعد الاحتلال السعودي الاماراتي والتجويع والافقار والحصار والدمار قال باخشوين:”ان الرؤوس اينعت وحان قطافها ” وقال اخر “الجنوب اليمني هو جنوب عربي سعودي بحق تقرير المصير المزعوم”.

وخيرات اليمن للبعران اذناب اليهود والامريكان وبثمن بخس وبالشيخ باخشوين ومواقع التواصل الاجتماعي تندد وتستنكر باغتيال اليمن التاريخي ويمن الإيمان بكيان سعودي استعماري طارئ على الجغرافيا والتاريخ والثقافة وبعد أيام فقط تم اعتقال الباخشوين وأصبح نكره “بالمقيم اليمني” ولم يعد شيخ ولا رجل اعمال ولا مسعوّد بقرار وزاري ولا مرسوم ملكي.

والمؤامرة يتم تجميدها لتداعياتها على شرعجية الدنابيع الثمانية المُنسلخين من الدنبوع الخائن هادي ومالم تحققه بريطانيا الاستعمار وامريكا الامبريالية لا ولن يحققه البعران وبنفس الأدوات بالمضمون والاشكال بالوراثة والتوريث من حكام جمهورية عفاش وبيت الأحمر وميليشيات التكفير الوهابي وعصابات الخطاب العنصري المناطقي والتشطيري ومعهم قوى الارتزاق والعمالة وقولهم سلالة السعودي الناهب هو مُحرحر وما بعد انسلاخ الدنبوع حان وقت سلخ الجغرافيا اليمنية وابن البلاد المقاوم والمدافع والمُضحي والباذل دماً ومالاً هو مُحتل وكهنوت وسلالة والامريكي والصهيوني هو المُستفيد.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

9 شوال 1443 هجرية

10 مايو 2022م